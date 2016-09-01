مقري: حمس لن تقبل أن تزيّن بها الواجهات

دعا رئيس حركة مجتمع السلم، الدكتور عبد الرزاق مقري، السلطة إلى إعطاء دليل على قدرتها على التنازل وعدم تزوير الانتخابات المقبلة، بالنظر إلى امتلاكها كافة الإمكانات التي تجعل باقي أحزاب المعارضة غير قادرة على تحديها، كما قال.

وأكد مقري في كلمته على هامش افتتاح الملتقى الجهوي لهياكل حركة مجتمع السلم في عنابة، الجمعة، أن الحركة "لن تقبل أن تزيّن بها الواجهات" في أي حكومة بعد الآن، إذا لم تنبثق هذه الحكومة عن إرادة الشعب، وعن انتخابات حرة وديمقراطية ونزيهة، قائلا إنّ الحركة قدّمت تنازلات فيما مضى خدمة للمصلحة العليا للبلاد، لكن اليوم النظام الذي أخذ فرصة لخمسين سنة مضت، هو الذي يجب أن يقدّم التنازلات من خلال الحرص على تقديم انتخابات نزيهة وغير مزوّرة، وأنه ليس في حاجة إلى حقيبة وزارية تهدى إليه، وأضاف مقري أمام إطارات حزبه من عدة ولايات شرقية، أن الأيام المقبلة ستكون صعبة، وأنه ينبغي على من في الحكومة التي تدعو الشعب إلى التقشف أن يكونوا قدوة ونموذجا في التسيير ويتقشفوا هم أيضا.