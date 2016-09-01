دعا رئيس حركة مجتمع السلم، الدكتور عبد الرزاق مقري، السلطة إلى إعطاء دليل على قدرتها على التنازل وعدم تزوير الانتخابات المقبلة، بالنظر إلى امتلاكها كافة الإمكانات التي تجعل باقي أحزاب المعارضة غير قادرة على تحديها، كما قال.
وأكد مقري في كلمته على هامش افتتاح الملتقى الجهوي لهياكل حركة مجتمع السلم في عنابة، الجمعة، أن الحركة "لن تقبل أن تزيّن بها الواجهات" في أي حكومة بعد الآن، إذا لم تنبثق هذه الحكومة عن إرادة الشعب، وعن انتخابات حرة وديمقراطية ونزيهة، قائلا إنّ الحركة قدّمت تنازلات فيما مضى خدمة للمصلحة العليا للبلاد، لكن اليوم النظام الذي أخذ فرصة لخمسين سنة مضت، هو الذي يجب أن يقدّم التنازلات من خلال الحرص على تقديم انتخابات نزيهة وغير مزوّرة، وأنه ليس في حاجة إلى حقيبة وزارية تهدى إليه، وأضاف مقري أمام إطارات حزبه من عدة ولايات شرقية، أن الأيام المقبلة ستكون صعبة، وأنه ينبغي على من في الحكومة التي تدعو الشعب إلى التقشف أن يكونوا قدوة ونموذجا في التسيير ويتقشفوا هم أيضا.
آخر الإستفتاءات إستفتاءات
هل تؤيد مشروع تدريس المواد العلمية بالفرنسية في الثانوي؟
أعارض
أؤيد
هل سيقضي إنشاء هيئة عليا مستقلة للإنتخابات على شبهة التزوير
نعم
لا
هل سيضفي تنصيب هيئة الانتخابات شفافية على الإقتراع؟
نعم
لا
هل تعتقد أن شكيب خليل سيعود إلى الحكومة؟
يعود
لا يعود
ما هي الحكومة الأنسب لتسيير المرحلة الحالية؟
حكومة توافقية
حكومة الأغلبية البرلمانية
حكومة تكنوقراطية
كيف ترى قرار حل جهاز المخابرات وإلحاق مصالحه بالرئاسة؟
خطوة نحو الدولة المدنية
تغيير للتسمية فقط
خطوة نحو الشفافية
هل تعتقد أن التعديل الدستوري سيؤسس للدولة المدنية؟
أتوقع
لا أتوقع
اختر الشخصية السياسية لعام 2015
عمار سعداني
لويزة حنون
عبد الرزاق مقري
هل دفن مشروع مزراق بعد تصريحات بوتفليقة؟
نعم
لا
هل سيؤثر تعثر الخضر على الحلم الروسي؟
شارك برأيك
من يتحمل مسؤولية إخفاق "الخضر" أمام الكاميرون ؟
فضائح الكتاب المدرسي هل هي الشجرة التي تغطي غابة الإصلاحات؟
هل ينجح "راييفاتش" مع المحاربين؟
قطاع التربية بين "سرية الإصلاحات" و"التوظيف السياسي"
ما السبيل لإنهاء نزيف البراءة؟
هل يخترق الخضر مجموعة الموت؟
فضائح بكالوريا 2016: من المتسبب وما الحلّ؟
هل ينال المحاربون من القراصنة؟
سيطرة الحكومة على الوضع الاقتصادي بين التفاؤل والواقع الصعب
ما قدرة النسور على تجديد العبور؟
الأكثر تفاعلا
1اللغة العربية إجبارية في الوزارات والمؤسسات الرسمية قريبا
2"بوتفليقة" يدشّن أوبرا الجزائر
3فرعون: الدولة تقرر خوصصة الهاتف الثابت
4"سلبيات" التكنولوجيا ضاعفت الإجرام
5الجزائر صدقت على اتفاق باريس حول المناخ
Français English
الرأي
ياسين معلومي
روراوة – ماجر .. والصلح خير
سليم قلالة
سعداء بالتزوير في أمريكا!
عبد الناصر
الحاجة وحيدة تردّ على هولاند!
عمار يزلي
الآبق يخرج من دابق
محمد سليم قلالة
نعم.. اعطونا كل شيء واعفونا من العمل!
محمد الهادي الحسني
الشيخ عبد المجيد حيرش
جمال لعلامي
"الهبال" وخدع الخيال!
رشيد ولد بوسيافة
ما دخل أبنائنا في التّقاعد!
عثمان سعدي
فاروق شوشة العاشق المصري الكبير للغة الضاد يغادرنا
حبيب راشدين
ثارات حسين أوباما بخراب الموصل
الفيديو
طفلة روسية تتحدث سبع لغات بينها العربية والصينية
الجلفة تستقبل كبار السينمائيين في أيام “سينما الثورة” على طريقة الكبار
المسبار الأوروبي "سكياباريلي" يلامس سطح المريخ
تيزي وزو: متقاعدو “أونيام” يغلقون مقر المديرية العامة
مركز بيار وماري كوري لعلاج السرطان ضغط ونقص في التجهيزات
ظهور كاتبةٍ قطرية في برنامج تلفزيوني دون حجاب يثير جدلاً
من هي القوات التي تشارك في معركة الموصل؟
جيران وأقارب "أحمد ياسين" لايزالون تحت الصدمة
ميزانية الفاف تدفع روراوة لتوظيف البطالين
فريد غازي يرحب بألان بيران ناخبًا للخضر
مقري: حمس لن تقبل أن تزيّن بها الواجهات
ب. حسينة
دعا رئيس حركة مجتمع السلم، الدكتور عبد الرزاق مقري، السلطة إلى إعطاء دليل على قدرتها على التنازل وعدم تزوير الانتخابات المقبلة، بالنظر إلى امتلاكها كافة الإمكانات التي تجعل باقي أحزاب المعارضة غير قادرة على تحديها، كما قال.
تغطيات ذات صلة
أنصار سعداني في وقفة مساندة وتضامن بباتنة
مقري: حمس لن تقبل أن تزيّن بها الواجهات
بوتفليقة: الصحافة الإلكترونية تحد جوهري للجزائر
الرئيس بوتفليقة: الإعلام الإلكتروني خطر على الجزائر!
تدمير مخابئ للإرهابيين وتضييق الخناق على المهربين
وأكد مقري في كلمته على هامش افتتاح الملتقى الجهوي لهياكل حركة مجتمع السلم في عنابة، الجمعة، أن الحركة "لن تقبل أن تزيّن بها الواجهات" في أي حكومة بعد الآن، إذا لم تنبثق هذه الحكومة عن إرادة الشعب، وعن انتخابات حرة وديمقراطية ونزيهة، قائلا إنّ الحركة قدّمت تنازلات فيما مضى خدمة للمصلحة العليا للبلاد، لكن اليوم النظام الذي أخذ فرصة لخمسين سنة مضت، هو الذي يجب أن يقدّم التنازلات من خلال الحرص على تقديم انتخابات نزيهة وغير مزوّرة، وأنه ليس في حاجة إلى حقيبة وزارية تهدى إليه، وأضاف مقري أمام إطارات حزبه من عدة ولايات شرقية، أن الأيام المقبلة ستكون صعبة، وأنه ينبغي على من في الحكومة التي تدعو الشعب إلى التقشف أن يكونوا قدوة ونموذجا في التسيير ويتقشفوا هم أيضا.