أنصار سعداني في وقفة مساندة وتضامن بباتنة

نظم، الجمعة، مناضلون من حزب جبهة التحرير الوطني وقفة في باحة مقر المحافظة المركزية، أعربوا فيها عن مساندة عمار سعداني، الأمين العام للأفلان، ضد ما وصفوه بالهجمة الشرسة التي يتعرض لها من قبل بعض "المنبوذين"، حسب وصفهم.

وكان مناضلو جبهة التحرير نظموا الوقفة التي رفعت شعارات مساندة للشرعية، وحضرها أعضاء اللجنة المركزية ونواب ورؤساء بلديات وممثلو الشباب والمرأة، في رد استباقي لما تردد عن نية تنظيم تيار المعارضة من ولايات مجاورة تجمعا بساحة الحرية وسط مدينة باتنة نهار الجمعة.

وكان ناصير لطرش محافظ جبهة التحرير الوطني وعضو اللجنة المركزية قرأ بيانا اعتبر فيه أن "لوبيات مشتتة تستهدف من وراء إثارة البلبلة ركوب موجة تهدف للمساس بالاستقرار المؤسساتي بعيدا عن الشرعية"، مؤكدا أن "رؤوس المعارضة هم أنفسهم أعضاء اللجنة المركزية في الدورة الثانية الذين انتخبوا سعداني أمينا عاما للحزب، قبل أن ينقلبوا عليه لأسباب شخصية، لعدم اختيارهم أعضاء في المكتب السياسي للحزب".