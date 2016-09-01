أمن العاصمة يضرب عصابات الإجرام توقيف 3518 مشبوه في جرائم مختلفة

قامت مصالح أمن ولاية الجزائر خلال سبتمبر 2016، بمعالجة 3087 قضية، أفضت إلى إيقاف 3518 مشتبه فيه، أين تم تقديمهم أمام الجهات القضائية المختصة، من بينهم 1190 في قضايا تتعلق بحيازة واستهلاك المخدرات والأقراص المهلوسة، وتم توقيف 340 شخص متورط في حمل الأسلحة البيضاء المحظورة و1988 شخص متورط في مختلف القضايا.

وعالجت مصالح الأمن 268 قضية متعلقة بالمساس بالممتلكات، و808 قضية متعلقة بالمساس بالأشخاص، من بينها قضية متعلقة بالقتل العمدي. وبالنسبة للجنح والجنايات ضد الأسرة والآداب العامة، فقد عالجت مصالح أمن ولاية الجزائر 57قضية، بينما تمت معالجة 713 قضية متعلقة بالجنايات والجنح ضد الشيء العمومي، بالإضافة إلى 136 قضية متعلقة بالجرائم الاقتصادية والمالية.

أما بالنسبة لقضايا حمل الأسلحة البيضاء المحظورة، فإن مصالح أمن ولاية الجزائر عالجت 326قضية، تورط فيها 340 شخص، تم تقديمهم أمام الجهات القضائية، وأودع منهم 28 الحبس المؤقت.

وفي إطار مكافحة المخدرات، تمت معالجة 1105 قضية، تورط فيها 1190 شخص، مع حجز كيلوغرا وأكثر من 500 غرام من القنب الهندي، بالإضافة إلى 6683 قرص مهلوس، وكميات معتبرة من الكوكايين والهيرويين.

وسجلت مصالح الأمن العمومي خلال هذه الفترة 13811 مخالفة مرورية، أين تم على إثرها سحب 3994 رخصة، كما تم تسجيل 59 حادث مرور أصيب على إثرها 61 شخص بجروح، وتسجيل أربع حالات وفاة، حيث أغلب هذه الحوادث ناتجة عن عدم احترام قانون المرور بالدرجة الأولى.