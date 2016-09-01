لم تمرّ صلاة جمعة، من دون تطرّق أئمة مساجد ولاية سكيكدة لظاهرة الأحمدية، التي وجدت لها تابعين في الولاية، حيث خصّها أئمة مساجد التقوى والتوبة وأبي ذر الغفاري في سكيكدة والقل في خطبهم، بالتنبيه لمخاطرها، وكان والي سكيكدة الجديد، عبد الحكيم شاطر، قد شدّد أثناء اجتماعه، الخميس، بمقر ديوان الولاية بأئمة المساجد، على ضرورة محاربة الأفكار الدينية المتعصبة، لأن الإسلام دين الوسطية والتسامح، ودعا للمحافظة على المرجعية الدينية ومحاربة الفرق الدخيلة بمختلف طوائفها، ومنها الفرقة الأحمدية، مؤكدا دور الإمام الكبير في محاربة الفتن التي انتشرت بشكل كبير في مختلف أنحاء العالم، لأن هذه الطوائف والفرق الضالة لا صلة لها بالدين الإسلامي الحنيف، ولا بالمذهب المالكي المعتمد في الجزائر، وهي دخيلة على الجزائر.
وشدد على ضرورة الإسراع بإصدار بيان حول المنهج التضليلي التي تتبعه الفرقة الأحمدية، التي اكتشف أمرها في سكيكدة، واتخذت بشأنها الإجراءات اللازمة. إذ يكفي أن من بين الأفكار التي تبنتها هذه الطائفة التي نشأت 1889 في مدينة قاديان في الهند، أن مؤسّسها أحمد ميرزا غلام ادعى بأنّه النبي المصحّح والموعود، وأن النبي محمد صلى الله عليه وسلم ليس آخر الأنبياء، كما جاء في تدخل أحد الأئمة أمام الوالي، كما قال إمام آخر بأن نظارة الشؤون الدينية حذرت عدة مرات من انتشار الفرقة، وهذا على مدار أكثر من ثلاث سنوات، إلى أن تم توقيف أفراد يمارسون طقوسهم الضالة في مسجد مواز ببلدية صالح بوالشعور.
كما أمر والي الولاية بتشكيل لجنة ولائية مكونة من مدير الشؤون الدينية والأوقاف ومدير التنظيم والشؤون العامة، وكذا مدير البناء والتعمير، من أجل النظر في المشاريع المسجدية المعطلة على مستوى القطاع، مع مراقبة عمل اللجان الدينية، وتكوين الأئمة، حتى لا تجد مثل هاته الفرق سبيلا لتعشعش في المجتمع الجزائري.
يذكر أن التحقيقات الأمنية بيّنت بأن الاحمديين يتواصلون مع بعضهم في مختلف الولايت، حيث ظهرت صلة المجموعة التي تم تفكيكها في صالح بوالشعور بولاية سكيكدة، مع تلك التي اكتشفت في بوقاعة بولاية سطيف.
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لم تمرّ صلاة جمعة، من دون تطرّق أئمة مساجد ولاية سكيكدة لظاهرة الأحمدية، التي وجدت لها تابعين في الولاية، حيث خصّها أئمة مساجد التقوى والتوبة وأبي ذر الغفاري في سكيكدة والقل في خطبهم، بالتنبيه لمخاطرها، وكان والي سكيكدة الجديد، عبد الحكيم شاطر، قد شدّد أثناء اجتماعه، الخميس، بمقر ديوان الولاية بأئمة المساجد، على ضرورة محاربة الأفكار الدينية المتعصبة، لأن الإسلام دين الوسطية والتسامح، ودعا للمحافظة على المرجعية الدينية ومحاربة الفرق الدخيلة بمختلف طوائفها، ومنها الفرقة الأحمدية، مؤكدا دور الإمام الكبير في محاربة الفتن التي انتشرت بشكل كبير في مختلف أنحاء العالم، لأن هذه الطوائف والفرق الضالة لا صلة لها بالدين الإسلامي الحنيف، ولا بالمذهب المالكي المعتمد في الجزائر، وهي دخيلة على الجزائر.
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وشدد على ضرورة الإسراع بإصدار بيان حول المنهج التضليلي التي تتبعه الفرقة الأحمدية، التي اكتشف أمرها في سكيكدة، واتخذت بشأنها الإجراءات اللازمة. إذ يكفي أن من بين الأفكار التي تبنتها هذه الطائفة التي نشأت 1889 في مدينة قاديان في الهند، أن مؤسّسها أحمد ميرزا غلام ادعى بأنّه النبي المصحّح والموعود، وأن النبي محمد صلى الله عليه وسلم ليس آخر الأنبياء، كما جاء في تدخل أحد الأئمة أمام الوالي، كما قال إمام آخر بأن نظارة الشؤون الدينية حذرت عدة مرات من انتشار الفرقة، وهذا على مدار أكثر من ثلاث سنوات، إلى أن تم توقيف أفراد يمارسون طقوسهم الضالة في مسجد مواز ببلدية صالح بوالشعور.
كما أمر والي الولاية بتشكيل لجنة ولائية مكونة من مدير الشؤون الدينية والأوقاف ومدير التنظيم والشؤون العامة، وكذا مدير البناء والتعمير، من أجل النظر في المشاريع المسجدية المعطلة على مستوى القطاع، مع مراقبة عمل اللجان الدينية، وتكوين الأئمة، حتى لا تجد مثل هاته الفرق سبيلا لتعشعش في المجتمع الجزائري.
يذكر أن التحقيقات الأمنية بيّنت بأن الاحمديين يتواصلون مع بعضهم في مختلف الولايت، حيث ظهرت صلة المجموعة التي تم تفكيكها في صالح بوالشعور بولاية سكيكدة، مع تلك التي اكتشفت في بوقاعة بولاية سطيف.