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أنباء عن إصابتهم بفيروس "نمولوجيال" القاتل ومديرية الصحة تنفي
طوارئ في الشلف إثر وفاة خمسة أشخاص داخل مستشفى
سجلت، مصلحة الطب الداخلي بمستشفى 240 سرير الأخوات باج بالشلف مؤخرا، خمس وفيات غامضة بينهم أربع نساء ورجل تتراوح أعمارهم ما بين 55 و73 سنة.
الوفيات المسجلة صاحبتها حالة من الخوف لدى أهالي المرضى، فيما كشفت مصادر "الشروق" أن سببها انتشار فيروس "نمولوجيال" القاتل بين أجنحة مصلحة الطب الداخلي.
واستنفرت مديرية الصحة مصالحها وسارعت لتطهير المصلحة، وتعقيمها كليا، لكن المرضى رفضوا العودة إلى أسرتهم، فيما صرّح مدير الصحة وإصلاح المستشفيات بالشلف أن وفاتهم كانت طبيعية بسبب تأزم أوضاعهم الصحية وحالتهم المرضية المستعصية، ونفى وجود الفيروس. بدوره أمين الفرع النقابي لنقابة شبه الطبيين حسين كرفي ارجع أسبابها لعدم التكفل الجيد بصحة المرضى بينهم مريض توفي أيام الإضراب، بالإضافة إلى سعي بعض الأشخاص إلى غلق المصلحة في وجه المرضى والدخول في عطلة مفتوحة والدفع بسكان المنطقة للتوجه إلى العيادات الخاصة، وذلك بسبب نشر إشاعة انتشار الفيروس القاتل دون إجراء أي تحاليل تثبت صحة قولهم واعتمادهم على تشخيصات نظرية، فيما أثبتت التحاليل حسبه انعدام فيروس نمولوجيال القاتل، كما اتبعتها عملية تطهير وتعقيم للمصلحة وأن الحالات لم تسجل في يوم واحد وإنما هي حصيلة فترة من الزمن.
2016/10/21 على 22:511
ولم يبقى أمام المرضى الى الموت في هدوء في بيوتهم بما ان الموت لمن دخل المستشفى أمر محتوم
Hamid - Suisse2016/10/21 على 23:032
العنوان غلط ليس طوارئ في الشلف إثر وفاة خمسة أشخاص داخل مستشفى بل طوارئ في الشلف إثر وفاة خمسة أشخاص داخل شبه عيادة جزائري لان كلمة مستشفى كبير بكثر من هذا المكان اللذي شرتم عليه و الله هنا في اروبا مستشفيات للحيوانات احسن الف مرة من احسن ( مستشفى ) في الجزائر و بهاذا انصح اهالي المرضى ان يقلصو عدد الزيارات لتفدي اي امراض منتقلة لان صرحتا الاهمال ثما الاهمال في الجزائر الطبيب لا معنى له هو بنفسو مذطهد من كل جهة تخيل تكون طبيب في الاستعجلات و يدخل عليك شخص حمل سكين و يجبرك ان تفحص شخص بالقوة,