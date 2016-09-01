أنباء عن إصابتهم بفيروس "نمولوجيال" القاتل ومديرية الصحة تنفي طوارئ في الشلف إثر وفاة خمسة أشخاص داخل مستشفى

سجلت، مصلحة الطب الداخلي بمستشفى 240 سرير الأخوات باج بالشلف مؤخرا، خمس وفيات غامضة بينهم أربع نساء ورجل تتراوح أعمارهم ما بين 55 و73 سنة.

الوفيات المسجلة صاحبتها حالة من الخوف لدى أهالي المرضى، فيما كشفت مصادر "الشروق" أن سببها انتشار فيروس "نمولوجيال" القاتل بين أجنحة مصلحة الطب الداخلي.

واستنفرت مديرية الصحة مصالحها وسارعت لتطهير المصلحة، وتعقيمها كليا، لكن المرضى رفضوا العودة إلى أسرتهم، فيما صرّح مدير الصحة وإصلاح المستشفيات بالشلف أن وفاتهم كانت طبيعية بسبب تأزم أوضاعهم الصحية وحالتهم المرضية المستعصية، ونفى وجود الفيروس. بدوره أمين الفرع النقابي لنقابة شبه الطبيين حسين كرفي ارجع أسبابها لعدم التكفل الجيد بصحة المرضى بينهم مريض توفي أيام الإضراب، بالإضافة إلى سعي بعض الأشخاص إلى غلق المصلحة في وجه المرضى والدخول في عطلة مفتوحة والدفع بسكان المنطقة للتوجه إلى العيادات الخاصة، وذلك بسبب نشر إشاعة انتشار الفيروس القاتل دون إجراء أي تحاليل تثبت صحة قولهم واعتمادهم على تشخيصات نظرية، فيما أثبتت التحاليل حسبه انعدام فيروس نمولوجيال القاتل، كما اتبعتها عملية تطهير وتعقيم للمصلحة وأن الحالات لم تسجل في يوم واحد وإنما هي حصيلة فترة من الزمن.