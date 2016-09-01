آخر الإستفتاءات إستفتاءات
-
هل تؤيد مشروع تدريس المواد العلمية بالفرنسية في الثانوي؟
-
أعارض22917 (%61.23)
-
أؤيد14509 (%38.77)
-
-
هل سيقضي إنشاء هيئة عليا مستقلة للإنتخابات على شبهة التزوير
-
نعم1401 (%13.13)
-
لا9270 (%86.87)
-
-
هل سيضفي تنصيب هيئة الانتخابات شفافية على الإقتراع؟
-
نعم12 (%18.75)
-
لا52 (%81.25)
-
-
هل تعتقد أن شكيب خليل سيعود إلى الحكومة؟
-
يعود3514 (%65.93)
-
لا يعود1816 (%34.07)
-
-
ما هي الحكومة الأنسب لتسيير المرحلة الحالية؟
-
حكومة توافقية725 (%43.81)
-
حكومة الأغلبية البرلمانية175 (%10.57)
-
حكومة تكنوقراطية755 (%45.62)
-
-
كيف ترى قرار حل جهاز المخابرات وإلحاق مصالحه بالرئاسة؟
-
خطوة نحو الدولة المدنية208 (%12)
-
تغيير للتسمية فقط1454 (%83.85)
-
خطوة نحو الشفافية72 (%4.15)
-
-
هل تعتقد أن التعديل الدستوري سيؤسس للدولة المدنية؟
-
أتوقع261 (%11.21)
-
لا أتوقع2068 (%88.79)
-
-
اختر الشخصية السياسية لعام 2015
-
عمار سعداني392 (%9.81)
-
لويزة حنون639 (%16)
-
عبد الرزاق مقري2963 (%74.19)
-
-
هل دفن مشروع مزراق بعد تصريحات بوتفليقة؟
-
نعم1565 (%68.43)
-
لا722 (%31.57)
-
هل سيؤثر تعثر الخضر على الحلم الروسي؟
الأكثر تفاعلا
الفيديو
-
طفلة روسية تتحدث سبع لغات بينها العربية والصينية
-
الجلفة تستقبل كبار السينمائيين في أيام “سينما الثورة” على طريقة الكبار
-
المسبار الأوروبي "سكياباريلي" يلامس سطح المريخ
-
تيزي وزو: متقاعدو “أونيام” يغلقون مقر المديرية العامة
-
مركز بيار وماري كوري لعلاج السرطان ضغط ونقص في التجهيزات
-
ظهور كاتبةٍ قطرية في برنامج تلفزيوني دون حجاب يثير جدلاً
-
من هي القوات التي تشارك في معركة الموصل؟
-
جيران وأقارب "أحمد ياسين" لايزالون تحت الصدمة
-
ميزانية الفاف تدفع روراوة لتوظيف البطالين
-
فريد غازي يرحب بألان بيران ناخبًا للخضر
جنرال إسرائيلي يكشف:
السيسي منع إسرائيل من تقديم تنازلات لحماس خلال حرب 2014
- نتمنى أن يبقى السيسي في حكم مصر سنوات طويلة
كشف ضابط “إسرائيلي” بارز أن قائد الانقلاب العسكري بمصر، عبد الفتاح السيسي، حال دون تقديم “إسرائيل” تنازلات لحركة حماس خلال الحرب الأخيرة على قطاع غزة صيف عام 2014، ممتدحاً السيسي على ذلك.
وذكر القائد السابق لقيادة المنطقة الوسطى في الجيش الإسرائيلي، الجنرال غادي شماني لصحيفة “هآرتس” العبرية، أمس، أن “الحكومة الإسرائيلية كانت قد هرولت ووافقت على هذه التنازلات، إلا أن السيسي هو الذي حال دون ذلك في النهاية.”
وأضاف “علينا أن نعترف أنه لولا تشدّد المصريين لانتهت الحرب بشكل مختلف”، معتبراً أن “إسرائيل تستفيد حالياً من نافذة فرصٍ تاريخية وغير مسبوقة"، في إشارة على هرولة بعض الدول العربية "المعتدلة" إلى التطبيع مع الكيان الصهيوني، واعتباره "حليفا" جديدا ضد "العدو المشترَك" إيران.
وأشار شماني إلى أن “إسرائيل” لم تتمكَّن من القضاء على تهديد الأنفاق، التي تستخدمها حماس في جلب السلاح إلى قطاع غزة، وظلّت تعاني من وجود هذه الأنفاق “حتى جاء السيسي وقرّر تدميرها”، متمنياً أن يبقى السيسي “في حكم مصر لسنوات طويلة". وأكد ”أنه لا يمكن القضاء على حماس بغزة".
وشدَّد على أن "بقاء نظام السيسي على رأس السلطة في مصر يكتسب أهمية قصوى بالنسبة للأمن القومي الإسرائيلي".
وأقرّ شماني بأن صعود السيسي إلى الحكم حسَّن من قدرة “إسرائيل” على مواجهة حركة حماس، ما أسهم في إضعافها، على حدِّ قوله. وشدد على أن “إسرائيل” تستفيد من كراهية السيسي والمصريين لحماس، منبِّهاً إلى أن هذه “الكراهية” تُرجمت إلى إنجازات لصالح “إسرائيل” في محاربة الحركة.
وعند سؤاله عن فتح وقيادة السلطة في الضفة قال شوماني ”فتح والسلطة تتحاور معنا وتتعاون معنا للقضاء على حماس، والوضع بالضفة افضل بكثير من غزة“.
وكانت صحيفة “يديعوت أحرونوت” العبرية قد كشفت الثلاثاء الماضي، عن قلق شديد ينتاب "إسرائيل" في الآونة الخيرة، خوفاً من سقوط "حليفها" السيسي على خلفية اشتداد وطأة الأزمة الاقتصادية على مصر. وكشفت الصحيفة العبرية أنه جرت في الآونة الأخيرة اتصالاتٌ بين مسؤولين سياسيين رفيعي المستوى في "إسرائيل" والولايات المتحدة، جرى خلالها مناقشة ما وصفه الجانبان بـ“تخوف شديد على استقرار النظام في القاهرة”، واستنجد الصهاينة بالولايات المتحدة للتدخل وإنقاذ اقتصاد مصر.
وقالت الصحيفة إنه يوجد إدراك في العالم بأن العام 2017 سيكون حاسماً بالنسبة للنظام المصري، وتحاول إسرائيل استخدام علاقاتها مع الولايات المتحدة ودول أخرى من أجل دعم اقتصاد مصر، وإنقاذ حليفها من السقوط، وعودة الإخوان إلى الحكم، وبالتالي تعزيز وضع حماس في غزة وإضعاف حصار "إسرائيل" على القطاع.
2016/10/21 على 22:471
ومن يدي ان تكون حماس أكثر خطر على مصر من اسرائيل
SoloDZ2016/10/21 على 23:122
عندما نقول السيسي في الفترة التي يتحدث عنها هذا الجنرال الصهيوني فإننا نقول السعودية