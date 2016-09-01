تابعت محكمة بئر مراد رايس بالعاصمة، الخميس، شابين في الثلاثينات، بتهمة عدم تقديم مساعدة لشخص في حالة خطيرة، والذي توفي أثناء حادث مرور، كان المتهم الأول سببا في حدوثه، كونه في حالة سكر جد متقدمة، حسب مجريات المحاكمة.
قضية الحال تعود إلى منتصف ليلة 20 نوفمبر من سنة 2013، إثر انقلاب سيارة كان يقودها المتهم رفقة رفيقه الثاني والضحية، حيث لقي الأخير حتفه بعد أن تركاه في حالة خطيرة دون إسعافه أو حتى إخراجه من تحت السيارة، وفق أقوال الشهود.
الشابّان أنكرا التهم المنسوبة إليهما بمبرر حالة السكر التي أفقدتهم الوعي بما يدور أمامهم.
والتمس ممثل الحق العام تسليط عقوبة عام حبسا نافذا، وغرامة 50 ألف دج في حق المتهمين، على أن تنطق المحكمة بالحكم في الأيام القادمة.
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قدور. ج
تابعت محكمة بئر مراد رايس بالعاصمة، الخميس، شابين في الثلاثينات، بتهمة عدم تقديم مساعدة لشخص في حالة خطيرة، والذي توفي أثناء حادث مرور، كان المتهم الأول سببا في حدوثه، كونه في حالة سكر جد متقدمة، حسب مجريات المحاكمة.
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قضية الحال تعود إلى منتصف ليلة 20 نوفمبر من سنة 2013، إثر انقلاب سيارة كان يقودها المتهم رفقة رفيقه الثاني والضحية، حيث لقي الأخير حتفه بعد أن تركاه في حالة خطيرة دون إسعافه أو حتى إخراجه من تحت السيارة، وفق أقوال الشهود.
الشابّان أنكرا التهم المنسوبة إليهما بمبرر حالة السكر التي أفقدتهم الوعي بما يدور أمامهم.
والتمس ممثل الحق العام تسليط عقوبة عام حبسا نافذا، وغرامة 50 ألف دج في حق المتهمين، على أن تنطق المحكمة بالحكم في الأيام القادمة.