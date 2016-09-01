قال يزيد فوداد، رئيس مفتشية أقسام الجمارك لولاية سكيكدة، بأنّ مصالحه تمكنت خلال التسعة أشهر الأولى من 2016، من تسجيل 4 آلاف مليار سنتيم، تحصيل جمركي، على مستوى المؤسسة المينائية لولاية سكيكدة.
مضيفا بأنّ المصالح أحصت 7600 مليار تحصيل جمركي خلال العام الماضي 2015.. وأضاف المعني، خلال مشاركته ضمن فعاليات اللقاء الولائي المنظم من قبل غرفة التجارة والصناعة "الصفصاف" بالتنسيق مع المؤسسة المينائية لولاية سكيكدة، حول مسألة التصدير خارج المحروقات بأنّ وحدات الجمارك بالميناء سجلت ما يفوق 100 عملية تصدير خارج المحروقات خلال العام الجاري، مضيفا بأنّ بعضا من المواد البيطرية والصيدلانية ستدخل القائمة قريبا، وأشار إلى أن المواد التي تم تصديرها من ميناء سكيكدة نحو الأسواق الأجنبية، عبارة عن منتجات فلاحية على غرار البطاطا، وأخرى غابية على غرار الفلين، وكذا حيوانية كالجلود، فضلا عن مواد نصف مصنعة وأخرى مصنعة، منها القفازات الطبية ومواد بلاستيكية.
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مدير الجمارك بسكيكدة: مواد بيطرية وصيدلانية تدخل مجال التصدّير
أحمد زقاري
قال يزيد فوداد، رئيس مفتشية أقسام الجمارك لولاية سكيكدة، بأنّ مصالحه تمكنت خلال التسعة أشهر الأولى من 2016، من تسجيل 4 آلاف مليار سنتيم، تحصيل جمركي، على مستوى المؤسسة المينائية لولاية سكيكدة.
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مضيفا بأنّ المصالح أحصت 7600 مليار تحصيل جمركي خلال العام الماضي 2015.. وأضاف المعني، خلال مشاركته ضمن فعاليات اللقاء الولائي المنظم من قبل غرفة التجارة والصناعة "الصفصاف" بالتنسيق مع المؤسسة المينائية لولاية سكيكدة، حول مسألة التصدير خارج المحروقات بأنّ وحدات الجمارك بالميناء سجلت ما يفوق 100 عملية تصدير خارج المحروقات خلال العام الجاري، مضيفا بأنّ بعضا من المواد البيطرية والصيدلانية ستدخل القائمة قريبا، وأشار إلى أن المواد التي تم تصديرها من ميناء سكيكدة نحو الأسواق الأجنبية، عبارة عن منتجات فلاحية على غرار البطاطا، وأخرى غابية على غرار الفلين، وكذا حيوانية كالجلود، فضلا عن مواد نصف مصنعة وأخرى مصنعة، منها القفازات الطبية ومواد بلاستيكية.