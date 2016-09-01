وزير الدفاع الأمريكي يصل إلى بغداد لبحث معركة الموصل

وصل وزير الدفاع الأمريكي أشتون كارتر إلى بغداد في زيارة غير معلنة للإطلاع على تقييم الحملة العراقية المدعومة من الولايات المتحدة لاستعادة الموصل من تنظيم الدولة الإسلامية (داعش).

وقال مسوؤل عسكري أمريكي كبير للصحفيين قبل الزيارة: "سنلتقي رئيس الوزراء (حيدر العبادي) ونحصل على أفضل تقييم لديه بشأن عمليات الموصل".

وأضاف "إنها بداية الحملة ولدينا مشاعر إيجابية بشأن كيف انطلقت الأمور لا سيما مع الطبيعة المعقدة لهذه العملية".

ميدانياً، قال الجيش العراقي، إن قواته أطلقت عملية، السبت، لاستعادة السيطرة على بلدة قرة قوش المسيحية قرب الموصل آخر مدينة رئيسية في قبضة تنظيم "داعش" في العراق.

وعندما اجتاح "داعش" المنطقة في 2014 تم إخلاء قرة قوش التي تبعد نحو 20 كيلومتراً إلى الجنوب الشرقي من الموصل.

وفي الأسبوع الماضي سيطرت وحدات خاصة عراقية على بلدة برطلة المسيحية إلى الشمال من قرة قوش.

وبدأ الهجوم، يوم الاثنين، لاستعادة السيطرة على الموصل بدعم من التحالف الذي تقوده الولايات المتحدة. ومن المتوقع أن تكون معركة الموصل أكبر معركة في العراق منذ الغزو الذي قادته الولايات المتحدة في 2003.

ويسيطر "داعش" أيضاً على مناطق في سوريا.