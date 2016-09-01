أدوا صلاة الجمعة أمام الكولوسيوم مسلمو إيطاليا يتظاهرون ضد إغلاق مساجد في روما

أقام مئات من مسلمي إيطاليا صلاة الجمعة، أمام الكولوسيوم في روما، احتجاجاً على غلق خمسة مساجد في العاصمة الإيطالية في الآونة الأخيرة.

واستخدم المصلون السجاد والفرش لأداء الصلاة على الرصيف على بعد أمتار من المدرج الأثري. ورفع البعض لافتات كتبوا عليها "السلام" و"افتحوا المساجد".

وقال م. باجيو أحد منظمي الاحتجاج، إن "السلطات أغلقت خمسة أماكن عبادة بداعي مخالفات إدارية".

وأضاف "صحيح أن هناك بعض المشاكل الإدارية ومشاكل في الأماكن الصحية، لكن هذا ليس سبباً كافياً لغلق مكان عبادة".

وتابع "كما أننا لا نعرف من أمر بالغلق والكل ينفي المسؤولية عن ذلك، البلدية والمحافظة ووزارة الداخلية".

وندد باجيو بالخلط بين المسلمين والمتطرفين بعد الهجمات "الجهادية" عبر العالم رافضاً الاتهام بأن أئمة متطرفين يحضون على العنف في أماكن عبادة غير قانونية.

وقال إن عدداً كبيراً من المسلمين مثله "لا يفهمون إلا بضع كلمات عربية ويذهبون إلى المسجد لعبادة الله" لا غير.

وقال فرنشيسكو تييري وهو مسلم إيطالي ومتحدث باسم تنسيقية جمعيات المسلمين: "عملياً نشعر أنه يشار إلينا بإصبع الاتهام باعتبارنا مسلمين. وأيضاً في النقاشات السياسية نستمع إلى وسط اليسار (الحكومة) الذي يقول إنه يحبنا لكنه لا يساعدنا، ونسمع وسط اليمين الذي لا يحبنا، لكن النتيجة واحدة".

وأضاف "ليست هناك إرادة سياسية للاعتراف بوجودنا في هذه الأرض. وبالتالي فنحن مجبرون على استئجار أمكنة نصلي فيها".

وفي إيطاليا تجد كافة الطوائف الدينية غير الكاثوليكية، صعوبات في إسماع صوتها، لكن الحوار مع السلطة معقد أكثر بالنسبة للمسلمين الذين ليس لهم ممثل أو هيئة تمثيلية.

ويعيش 1.6 مليون مسلم في إيطاليا لكن لا يوجد سوى عدد محدود من المساجد المسجلة رسمياً لدى الحكومة.

ويؤدي معظم المسلمين هناك الصلوات في المنازل والمراكز الثقافية الإسلامية وهو أمر يقول بعض السياسيين اليمينيين، إنه يصعب من مراقبتها ويزيد من خطر التطرف وخاصة بعد هجمات المتشددين في أوروبا.

وكان وزير الداخلية أنجلينو ألفانو قال في أوت، إن "المساجد الصغيرة في أماكن انتظار السيارات" يجب إغلاقها.