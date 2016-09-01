يجمع كل تكنولوجيات"GR5" وبسعر 31.500 دج "هواوي" تطلق هاتفها الذكي"GR5-Mini"رسميا بالجزائر

أعلن العملاق الصيني، هواوي عن إطلاق هاتفه "GR5-Mini" رسميا في السوق الجزائرية بسعر 31.500 دج، وهو الهاتف الذي يجمع كل تكنولوجيات "GR5" مع معالج أكثر سرعة وبطارية أمثل.

اعتبر هواوي السبت في بيان تحصل موقع "الشروق أونلاين" على نسخة منه، مبيعات هاتف "GR5" إستثنائية في السوق الجزائرية، حيث تم إطلاق الجهاز الذكي من عائلة "GR5 Mini"، بجهاز استشعار البصمات الرقمي "2.0" لإلغاء القفل وفتح الجهاز في أقل من نصف ساعة، مدعوم بمعالج "650 كرين" الذي يعتبر المعالج الأسرع.

ووعدت الشركة في بيانها، زبائنها بعدد كبير من المميزات الأكثر تطورا واقتراحات جديدة مثل استهلاك "الطاقة المنخفضة"، والاحتواء على مصور البصمات الرقمي الفعّال بأحسن آلية للأمن، بواسطة 6 لمسات لوضع استشعار البصمات الرقمية "easily Fingerprint" الأكثر سرعة وأمان .

ويسّلم هاتف "GR5-Mini" -حسب هواوي- بمعالج كيرين 650 و16 نانومتر من الشرائح، وبسرعة عالية الأداء مقارنة بالجيل السابق، أما بالنسبة لخبرة الألعاب، فتعتبر الأفضل في الهاتف مع "GPU Mali-T830" التي تضمن تجربة لعب مع زيادة بنسبة 100٪ في أداء"GPU".

ويقدم الهاتف تجربة جديدة للمستخدم بفضل سرعة شريحة ذاكرة الفلاش ونظام التشغيل الحديث "EMUI 4.1"، حيث يتمتع بقدرة تصوير دقيقة تصل إلى"8MPf/2.0"، ويضمن صورا لسيلفي قوية، متجانسة وديناميكية، من زاوية واسعة تصل إلى 78°، وكاميرا خلفية تمنح صورا رائعة، مع فلتر أشعة تحت الحمراء باللون الأزرق للتصوير في الإضاءة الخافتة.