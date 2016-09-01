تعرضت أقوى المواقع الإلكترونية العالمية الجمعة إلى هجمات غير متوقعة نتج عنها حجب الخدمة" DDOS" التي تدير نظام أسماء النطاقات، حيث كشفت نتائج إعلانات ضحايا الهجمة عن توقف نحو 26 موقعا إلكترونيا، أهمها موقع التواصل الإجتماعي "تويتر"، والبنك الإلكتروني "باي بال "و غيرها من المواقع الالكترونية لمؤسسات وصحف عالمية ابرزها صحيفة نييورك تايمز، "نتفليكس" و"سبوتيفي".
وعطلت الهجمات، الدخول إلى العشرات من المواقع وحرمت بعض المستخدمين من الوصول للعديد من الخدمات، وبدأ الانقطاع في شرق الولايات المتحدة وإنتشر بعد ذلك إلى مناطق أخرى من العالم، ما أثر على مستخدمين في غرب أوروبا، ولم يتمكن مستخدمون في لندن من الدخول على "تويتر" وبعض المواقع الإخبارية.
وقالت شركة الأمريكية "داين" المزودة لخدمة الأنترنت، عقب تعرضها للإختراق، أن الهجمات جاءت من عشرات الملايين من الأجهزة المرتبطة بالإنترنت، مثل كاميرات الويب والطابعات المصابة ببرنامج خبيث، وقالت الشركة أن التعطل كان متقطعا مما جعل من الصعب تحديد المتضررين، لكن موقع جيزمودو لأخبار التكنولوجيا ذكر أن عشرات المواقع تأثرت ومنها "سي.إن.إن، ونيويورك تايمز وبيبول وصحيفة وول ستريت جورنال.
وكانت الولايات المتحدة الامريكية قد وجهّت أصابع الإتهام إلى روسيا، بشن هجوم إلكتروني على الحملة الإنتخابية والقواعد الإلكترونية للحزب الديمقراطي ومحاولة التأثير على الانتخابات الأمريكية. إلا أنه لم يتضح على الفور المسؤول عن الهجمات، كما اتهمت المرشحة الديمقراطية للانتخابات الرئاسية الأميركية، هيلاري كلينتون، روسيا بمحاولة التشويش على الحملة الإنتخابية، ما أثار جدلا في أمريكا حول ضلوع روسيا بالهجوم.
ويبدو أن قائمة المواقع المتضررة تزداد، وفيما يلي قائمة المواقع التي قد يواجه المستخدمون صعوبة في الوصول إليها:
• Twitter
• Reddit
• Spotify
• Esty
• Box
• Wix Customer Sites
• Squarespace Customer Sites
• Zoho CRM
• Iheart.com (iHeartRadio)
• Github
• The Verge
• Cleveland.com
• hbonow.com
• PayPal
• Big cartel
• Wired.com
• People.com
• Urbandictionary.com
• Basecamp
• ActBlue
• Zendesk.com
• Intercom
• Twillo
• Pinterest
• Grubhub
• Okta
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هجمات إلكترونية مؤقتة تطيح بأبرز المواقع العالمية
الشروق أونلاين
تعرضت أقوى المواقع الإلكترونية العالمية الجمعة إلى هجمات غير متوقعة نتج عنها حجب الخدمة" DDOS" التي تدير نظام أسماء النطاقات، حيث كشفت نتائج إعلانات ضحايا الهجمة عن توقف نحو 26 موقعا إلكترونيا، أهمها موقع التواصل الإجتماعي "تويتر"، والبنك الإلكتروني "باي بال "و غيرها من المواقع الالكترونية لمؤسسات وصحف عالمية ابرزها صحيفة نييورك تايمز، "نتفليكس" و"سبوتيفي".
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وعطلت الهجمات، الدخول إلى العشرات من المواقع وحرمت بعض المستخدمين من الوصول للعديد من الخدمات، وبدأ الانقطاع في شرق الولايات المتحدة وإنتشر بعد ذلك إلى مناطق أخرى من العالم، ما أثر على مستخدمين في غرب أوروبا، ولم يتمكن مستخدمون في لندن من الدخول على "تويتر" وبعض المواقع الإخبارية.
وقالت شركة الأمريكية "داين" المزودة لخدمة الأنترنت، عقب تعرضها للإختراق، أن الهجمات جاءت من عشرات الملايين من الأجهزة المرتبطة بالإنترنت، مثل كاميرات الويب والطابعات المصابة ببرنامج خبيث، وقالت الشركة أن التعطل كان متقطعا مما جعل من الصعب تحديد المتضررين، لكن موقع جيزمودو لأخبار التكنولوجيا ذكر أن عشرات المواقع تأثرت ومنها "سي.إن.إن، ونيويورك تايمز وبيبول وصحيفة وول ستريت جورنال.
وكانت الولايات المتحدة الامريكية قد وجهّت أصابع الإتهام إلى روسيا، بشن هجوم إلكتروني على الحملة الإنتخابية والقواعد الإلكترونية للحزب الديمقراطي ومحاولة التأثير على الانتخابات الأمريكية. إلا أنه لم يتضح على الفور المسؤول عن الهجمات، كما اتهمت المرشحة الديمقراطية للانتخابات الرئاسية الأميركية، هيلاري كلينتون، روسيا بمحاولة التشويش على الحملة الإنتخابية، ما أثار جدلا في أمريكا حول ضلوع روسيا بالهجوم.
ويبدو أن قائمة المواقع المتضررة تزداد، وفيما يلي قائمة المواقع التي قد يواجه المستخدمون صعوبة في الوصول إليها:
• Spotify
• Esty
• Box
• Wix Customer Sites
• Squarespace Customer Sites
• Zoho CRM
• Iheart.com (iHeartRadio)
• Github
• The Verge
• Cleveland.com
• hbonow.com
• PayPal
• Big cartel
• Wired.com
• People.com
• Urbandictionary.com
• Basecamp
• ActBlue
• Zendesk.com
• Intercom
• Twillo
• Grubhub
• Okta