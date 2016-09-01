تمكنت، قبل يومين، مفرزة تابعة للقطاع العملياتي العسكري بالناحية العسكرية الثالثة ببشار من حجز أكثر من 4 قناطر من الكيف، وتوقيف أربعة أشخاص، وهذا في الطريق الرابط بين بني ونيف وعاصمة الولاية بشار.
وكانت عناصر الجيش لاحظت خلال نصبها كمينا حركة مشبوهة لثلاثة أشخاص تحت جسر للسكة الحديدية، أين تدخلت وأوقفت ثلاثة مهربين، كانت بحوزتهم كمية من المخدرات.
التحقيق مع المهربين، قاد عناصر الجيش إلى غاية ورشة تابعة للمؤسسة العمومية للأشغال العمومية التي كانت تقوم بإنجاز شطر من الطريق المزدوج الرابط بين بشار وبني ونيف، أين تم توقيف عنصر رابع من شبكة التهريب، حيث تم العثور على كمية إجمالية قدرت بأكثر من أربع قناطير من مادة الكيف المعالج داخل صهريج، وهي الكميات التي كانت عناصر الشبكة تقوم بتهريبها إلى بشار.
آخر الإستفتاءات إستفتاءات
هل تؤيد مشروع تدريس المواد العلمية بالفرنسية في الثانوي؟
أعارض
أؤيد
هل سيقضي إنشاء هيئة عليا مستقلة للإنتخابات على شبهة التزوير
نعم
لا
هل سيضفي تنصيب هيئة الانتخابات شفافية على الإقتراع؟
نعم
لا
هل تعتقد أن شكيب خليل سيعود إلى الحكومة؟
يعود
لا يعود
ما هي الحكومة الأنسب لتسيير المرحلة الحالية؟
حكومة توافقية
حكومة الأغلبية البرلمانية
حكومة تكنوقراطية
كيف ترى قرار حل جهاز المخابرات وإلحاق مصالحه بالرئاسة؟
خطوة نحو الدولة المدنية
تغيير للتسمية فقط
خطوة نحو الشفافية
هل تعتقد أن التعديل الدستوري سيؤسس للدولة المدنية؟
أتوقع
لا أتوقع
اختر الشخصية السياسية لعام 2015
عمار سعداني
لويزة حنون
عبد الرزاق مقري
هل دفن مشروع مزراق بعد تصريحات بوتفليقة؟
نعم
لا
هل سيؤثر تعثر الخضر على الحلم الروسي؟
شارك برأيك
من يتحمل مسؤولية إخفاق "الخضر" أمام الكاميرون ؟
فضائح الكتاب المدرسي هل هي الشجرة التي تغطي غابة الإصلاحات؟
هل ينجح "راييفاتش" مع المحاربين؟
قطاع التربية بين "سرية الإصلاحات" و"التوظيف السياسي"
ما السبيل لإنهاء نزيف البراءة؟
هل يخترق الخضر مجموعة الموت؟
فضائح بكالوريا 2016: من المتسبب وما الحلّ؟
هل ينال المحاربون من القراصنة؟
سيطرة الحكومة على الوضع الاقتصادي بين التفاؤل والواقع الصعب
ما قدرة النسور على تجديد العبور؟
الأكثر تفاعلا
1وفاة أستاذة ثانوي ومولودها يثير غضب عائلتها بأم البواقي
2تأجيل قرار هدم بنايات المرقي العقاري صحراوي بالعاشور
3طوارئ في الشلف إثر وفاة خمسة أشخاص داخل مستشفى
4توقيف 3518 مشبوه في جرائم مختلفة
5إلتماس السجن لشابين لم ينقذا صديقها في حادث مرور
Français English
الرأي
جمال لعلامي
ضعيف ومخيف!
حسين لقرع
تلاميذ "الفايسبوك" و"النسخ واللصق"
صالح عوض
حرب فناء تهدد السودان ومصر والعراق وسورية
تهامي مجوري
الأزمات الاقتصادية وروح الاستثمار
ياسين معلومي
روراوة – ماجر .. والصلح خير
سليم قلالة
سعداء بالتزوير في أمريكا!
عبد الناصر
الحاجة وحيدة تردّ على هولاند!
عمار يزلي
الآبق يخرج من دابق
محمد سليم قلالة
نعم.. اعطونا كل شيء واعفونا من العمل!
محمد الهادي الحسني
الشيخ عبد المجيد حيرش
الفيديو
عمي يونس.. ذاكرة الحربين العالميتين تتنقل في أزقة جيجل
طفلة روسية تتحدث سبع لغات بينها العربية والصينية
الجلفة تستقبل كبار السينمائيين في أيام “سينما الثورة” على طريقة الكبار
المسبار الأوروبي "سكياباريلي" يلامس سطح المريخ
تيزي وزو: متقاعدو “أونيام” يغلقون مقر المديرية العامة
مركز بيار وماري كوري لعلاج السرطان ضغط ونقص في التجهيزات
ظهور كاتبةٍ قطرية في برنامج تلفزيوني دون حجاب يثير جدلاً
من هي القوات التي تشارك في معركة الموصل؟
جيران وأقارب "أحمد ياسين" لايزالون تحت الصدمة
ميزانية الفاف تدفع روراوة لتوظيف البطالين
ضبط أربعة قناطير كيف داخل صهريج في بشار
ح.ع
تمكنت، قبل يومين، مفرزة تابعة للقطاع العملياتي العسكري بالناحية العسكرية الثالثة ببشار من حجز أكثر من 4 قناطر من الكيف، وتوقيف أربعة أشخاص، وهذا في الطريق الرابط بين بني ونيف وعاصمة الولاية بشار.
تغطيات ذات صلة
تراجع رهيب لإنتاج التمور بواحات بلدة عمر بتقرت
ضبط أربعة قناطير كيف داخل صهريج في بشار
نقص الأطباء الأخصائيين بمستشفيات المقاطعة الإدارية للمغير
مدير الجمارك بسكيكدة: مواد بيطرية وصيدلانية تدخل مجال التصدّير
إلتماس السجن لشابين لم ينقذا صديقها في حادث مرور
وكانت عناصر الجيش لاحظت خلال نصبها كمينا حركة مشبوهة لثلاثة أشخاص تحت جسر للسكة الحديدية، أين تدخلت وأوقفت ثلاثة مهربين، كانت بحوزتهم كمية من المخدرات.
التحقيق مع المهربين، قاد عناصر الجيش إلى غاية ورشة تابعة للمؤسسة العمومية للأشغال العمومية التي كانت تقوم بإنجاز شطر من الطريق المزدوج الرابط بين بشار وبني ونيف، أين تم توقيف عنصر رابع من شبكة التهريب، حيث تم العثور على كمية إجمالية قدرت بأكثر من أربع قناطير من مادة الكيف المعالج داخل صهريج، وهي الكميات التي كانت عناصر الشبكة تقوم بتهريبها إلى بشار.