ضبط أربعة قناطير كيف داخل صهريج في بشار

تمكنت، قبل يومين، مفرزة تابعة للقطاع العملياتي العسكري بالناحية العسكرية الثالثة ببشار من حجز أكثر من 4 قناطر من الكيف، وتوقيف أربعة أشخاص، وهذا في الطريق الرابط بين بني ونيف وعاصمة الولاية بشار.

وكانت عناصر الجيش لاحظت خلال نصبها كمينا حركة مشبوهة لثلاثة أشخاص تحت جسر للسكة الحديدية، أين تدخلت وأوقفت ثلاثة مهربين، كانت بحوزتهم كمية من المخدرات.

التحقيق مع المهربين، قاد عناصر الجيش إلى غاية ورشة تابعة للمؤسسة العمومية للأشغال العمومية التي كانت تقوم بإنجاز شطر من الطريق المزدوج الرابط بين بشار وبني ونيف، أين تم توقيف عنصر رابع من شبكة التهريب، حيث تم العثور على كمية إجمالية قدرت بأكثر من أربع قناطير من مادة الكيف المعالج داخل صهريج، وهي الكميات التي كانت عناصر الشبكة تقوم بتهريبها إلى بشار.