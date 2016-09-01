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اغتيال ضابط كبير في الجيش المصري
قالت مصادر عسكرية وأمنية، إن ضابطاً كبيراً في الجيش المصري يخدم في محافظة شمال سيناء المضطربة قتل، السبت، برصاص مسلحين مجهولين قرب منزله.
وقال مصدر، إن المسلحين أطلقوا النار على العميد أركان حرب عادل رجائي قائد الفرقة التاسعة مدرعات قرب منزله في مدينة العبور القريبة من العاصمة القاهرة، في وقت مبكر صباح السبت.
ونقلت وسائل إعلام عن مصادر قولها، إن منفذي العملية كانوا يستقلون دراجة نارية بدون لوحات وفور خروج القائد العسكري أمطروه بالنيران وفروا هاربين.
يذكر أن زوجة القيادي العسكري صحافية كبيرة، حيث تشغل منصب نائب رئيس تحرير في صحيفتها اليومية المسائية، وتغطي أخبار الجيش المصري، كما أنها عضوة فاعلة في الائتلافات المؤيدة للجيش.
وينشط إسلاميون متشددون موالون لتنظيم الدولة الإسلامية (داعش) في شمال سيناء ويمثلون تحدياً أمنياً للحكومة المصرية.
ضد السيسي 2016/10/22 على 12:291
قتل لانه ضد السيسي وسياسته ، ولا دخل لداعش هنا لأن المنطقة محروسة أشد الحراسة ، فلا يمكن لداعش أو غيرها ان تدخل المنطقة ، يا وووووووو فاقو ، احشو لبيبيط
2016/10/22 على 12:302
ضابط كبير يكون من المعارضين للسيسي فامر اصحابه بقتله لا يوجد لا داعش لا بعوش
2016/10/22 على 12:353
السيسي يحتاج شوية دراهم عليه ان يوهم العالم بان الوضع مضطرب و داعش يتقدم فعلى الدول الكبرى ان تسرع بالاموال ال سعود غلقوا عليه بدا يدور في اتجاه ايران