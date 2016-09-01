اغتيال ضابط كبير في الجيش المصري

قالت مصادر عسكرية وأمنية، إن ضابطاً كبيراً في الجيش المصري يخدم في محافظة شمال سيناء المضطربة قتل، السبت، برصاص مسلحين مجهولين قرب منزله.

وقال مصدر، إن المسلحين أطلقوا النار على العميد أركان حرب عادل رجائي قائد الفرقة التاسعة مدرعات قرب منزله في مدينة العبور القريبة من العاصمة القاهرة، في وقت مبكر صباح السبت.

ونقلت وسائل إعلام عن مصادر قولها، إن منفذي العملية كانوا يستقلون دراجة نارية بدون لوحات وفور خروج القائد العسكري أمطروه بالنيران وفروا هاربين.

يذكر أن زوجة القيادي العسكري صحافية كبيرة، حيث تشغل منصب نائب رئيس تحرير في صحيفتها اليومية المسائية، وتغطي أخبار الجيش المصري، كما أنها عضوة فاعلة في الائتلافات المؤيدة للجيش.

وينشط إسلاميون متشددون موالون لتنظيم الدولة الإسلامية (داعش) في شمال سيناء ويمثلون تحدياً أمنياً للحكومة المصرية.