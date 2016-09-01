كانت تريد الحرقة رفقة محوّليها تحرير قاصر سرقت عائلتها قصد الهجرة إلى إيطاليا

تمكن عناصر الدرك الوطني بعنابة، الخميس، من القبض على فتاة قاصر وثلاثة أشخاص بالغين تورطوا في تحريضها على سرقة مجوهرات وأموال من عائلتها، قصد التخطيط لهجرة سرية نحو إيطاليا.

أقدمت الفتاة القاصر البالغة 16 عاما، على سرقة تشكيلة من مجوهرات والدتها، قدر ثمنها بـ77 مليون سنتيم، بالإضافة إلى مبلغ مالي قدر بثمانية ملايين سنتيم و200 أورو، ثم غادرت منزل عائلتها إلى وجهة مجهولة، ما دفع هذه الأخيرة إلى إطلاق حملة بحث عنها، وإبلاغ مصالح الأمن بذلك، حيث تمكن عناصر الدرك الوطني عند حاجز مروري في منطقة وادي زياد من العثور على الفتاة برفقة ثلاثة أشخاص على متن سيارة سياحية، ليتم إيقافهم والقبض عليهم وتحرير الفتاة المبحوث عنها.

وقد كشف التحقيق الأولي مع الموقوفين الثلاثة، وكذا استجواب الفتاة القاصر عن تحريضهم إياها على سرقة مجوهرات وأموال من عائلتها، وإيهامهم إياها بتمكينها من السفر إلى إيطاليا في القريب العاجل، عن طريق الهجرة السرية، إذا أمنت المبلغ المالي المطلوب منها عن طريق سرقة عائلتها. وقد تم استجواب المتهمين في انتظار إحالتهم على وكيل الجمهورية .