مصادر إعلامية: سعداني سيستقيل لأسباب صحية

نقلت مصادر إعلامية "تسريبات"، على لسان قياديين من حزب جبهة التحرير الوطني، تفيد بأن الأمين العام للحزب عمار سعداني يعتزم الاستقالة "لأسباب صحية".

وقالت المصادر إن سعداني "سيرسّم" استقالته عشية السبت، عقب الاجتماع الذي تعقده اللجنة المركزية للحزب، بفندق الأوراسي بالعاصمة.

من جهته، قال محمد عماري، وهو إعلامي وعضو في حزب جبهة التحرير الوطني، لقناة "الشروق نيوز"، إن قيادات كبيرة في الحزب تحدثت عن اعتزام سعداني الاستقالة.

وفي حال تأكدت استقالة سعداني، فإن السيناتور والوزير الأسبق وعضو المكتب السياسي في الحزب، جمال ولد عباس، سيكون مفوّضا لقيادة الحزب لمدة شهر لحين انتخاب الأمين العام الجديد، طبقا للقانون الداخلي.