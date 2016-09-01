النقض المصرية تؤيد حكماً نهائياً بحبس مرسي 20 عاماً

date 2016/10/22 views 197 comments 0
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icon-writer رويترز - الشروق أونلاين

قالت مصادر قضائية، إن محكمة النقض المصرية أعلى محكمة مدنية في البلاد أيدت، السبت، حبس الرئيس السابق محمد مرسي 20 عاماً في قضية أحداث عنف خلال رئاسته.

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وبحكم محكمة النقض يصبح حكم أصدرته محكمة جنايات القاهرة في القضية بحبس الرئيس الأسبق 20 عاماً نهائياً وباتاً ولا يجوز الطعن عليه بأي طريقة من طرق الطعن.

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