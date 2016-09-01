النقض المصرية تؤيد حكماً نهائياً بحبس مرسي 20 عاماً
رويترز - الشروق أونلاين
قالت مصادر قضائية، إن محكمة النقض المصرية أعلى محكمة مدنية في البلاد أيدت، السبت، حبس الرئيس السابق محمد مرسي 20 عاماً في قضية أحداث عنف خلال رئاسته.
وبحكم محكمة النقض يصبح حكم أصدرته محكمة جنايات القاهرة في القضية بحبس الرئيس الأسبق 20 عاماً نهائياً وباتاً ولا يجوز الطعن عليه بأي طريقة من طرق الطعن.
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النقض المصرية تؤيد حكماً نهائياً بحبس مرسي 20 عاماً
رويترز - الشروق أونلاين
قالت مصادر قضائية، إن محكمة النقض المصرية أعلى محكمة مدنية في البلاد أيدت، السبت، حبس الرئيس السابق محمد مرسي 20 عاماً في قضية أحداث عنف خلال رئاسته.
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وبحكم محكمة النقض يصبح حكم أصدرته محكمة جنايات القاهرة في القضية بحبس الرئيس الأسبق 20 عاماً نهائياً وباتاً ولا يجوز الطعن عليه بأي طريقة من طرق الطعن.