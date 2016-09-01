محاكمة مدير الشركة العالمية للتغليف

يتابع المدير العام للشركة العالمية للتغليف في جنحة الوشاية الكاذبة بمحكمة بئر مراد رايس، وذلك بعد شكوى قيدها ضده مسؤول المخزن.

قضية الحال، جاءت إثر تعرض مخزن الشركة لسرقة سلع تجاوزت قيمتها 3 ملايير سنتيم، والتي جعلت المتهم يودع شكوى ضد الضحية أمام محكمة الشراقة بالعاصمة، لكنّ المحكمة برأت مسؤول المخزن في هذه القضية، ليقوم الضحية بدوره برفع شكوى ضدّ مسؤوله، مفادها تعرضه للوشاية الكاذبة، وأنه راح ضحية شكوى كيدية من المدير العام ...

المتهم ولدى مثوله أمام قاضي الجنح لمحكمة الحال، قال إنه رفع الشكوى ضد مجهول، حيث قدم للهيئات القضائية قائمة بأسماء الموظفين الذين يحوزون على مفاتيح المخزن، دون تحديد اسم الفاعل، أو حتى المشتبه به، غير أن السلطات القضائية هي من قامت بمتابعة مسؤول المخزن.. والتمس ممثل الحق العام بتغريم المتهم بمبلغ 200 ألف دج، في انتظار النطق بالحكم لاحقا.