تبادلت قوات الحكومة اليمنية المدعومة من السعودية وقوات الحوثي المدعومة من إيران، السبت، الاتهامات بخرق وقف لإطلاق النار مدته ثلاثة أيام، في الوقت الذي تسعى فيه الأمم المتحدة لوقف القتال المستمر بتمديد الهدنة.
ويهدف وقف إطلاق النار المقرر أن ينتهي بمنتصف ليل يوم السبت بالتوقيت المحلي، إلى تمهيد الطريق أمام المحادثات التي تهدف إلى إنهاء الحرب المندلعة منذ 19 شهراً في اليمن والسماح بوصول إمدادات الإغاثة التي تحتاجها البلاد بشدة.
وقال سكان ومسؤولون محليون، إن القتال البري احتدم بلا هوادة رغم الهدنة، إلا أن الهجمات الجوية على العاصمة صنعاء توقفت وانخفض عدد الضربات الصاروخية للحوثيين على السعودية.
واتهم التحالف بقيادة السعودية الحوثيين بانتهاك وقف إطلاق النار ألف مرة تقريباً خلال الأربع والعشرين ساعة الأخيرة بشن هجمات بقذائف المورتر ونيران قناصة على طول حدود اليمن مع السعودية وفي عدة محافظات يمنية.
وقالت وكالة سبأ اليمنية التي يديرها الحوثيون، إن قوات الحوثي صدت تقدم قوات الحكومة المدعومة بضربات جوية بقيادة السعودية على العاصمة اليمنية صنعاء من عدة اتجاهات.
وقال علي محسن الأحمر نائب الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي والقائد العسكري الكبير، بعد اجتماعه بمبعوث الأمم المتحدة الخاص إلى اليمن في الرياض، في وقت متأخر من مساء الجمعة، إن الحكومة تسعى للسلام إلا أنها سترد على هجمات الحوثيين.
وأضاف في بيان على صفحته الرسمية على موقع فيسبوك: "لا تزال الحكومة الشرعية ملتزمة بضبط النفس تقديراً للجهود الأممية وحرصاً منها على تحقيق السلام الذي أطاح به الانقلابيون ورفضوا الانصياع له".
وقال الأحمر، إن مبعوث الأمم المتحدة إسماعيل ولد الشيخ أحمد طلب تمديد الهدنة لمدة 72 ساعة أخرى وإن مصادر حكومية أبلغت وكالة رويترز للأنباء، أن دبلوماسيين أجانب يسعون أيضاً لدى الجانبين لتمديد الهدنة.
ودعا الحوثيون أيضاً إلى التوصل لحل للصراع عبر التفاوض لكن لم يوافقوا بعد على تمديد الهدنة.
آخر الإستفتاءات إستفتاءات
هل تؤيد مشروع تدريس المواد العلمية بالفرنسية في الثانوي؟
أعارض
أؤيد
هل سيقضي إنشاء هيئة عليا مستقلة للإنتخابات على شبهة التزوير
نعم
لا
هل سيضفي تنصيب هيئة الانتخابات شفافية على الإقتراع؟
نعم
لا
هل تعتقد أن شكيب خليل سيعود إلى الحكومة؟
يعود
لا يعود
ما هي الحكومة الأنسب لتسيير المرحلة الحالية؟
حكومة توافقية
حكومة الأغلبية البرلمانية
حكومة تكنوقراطية
كيف ترى قرار حل جهاز المخابرات وإلحاق مصالحه بالرئاسة؟
خطوة نحو الدولة المدنية
تغيير للتسمية فقط
خطوة نحو الشفافية
هل تعتقد أن التعديل الدستوري سيؤسس للدولة المدنية؟
أتوقع
لا أتوقع
اختر الشخصية السياسية لعام 2015
عمار سعداني
لويزة حنون
عبد الرزاق مقري
هل دفن مشروع مزراق بعد تصريحات بوتفليقة؟
نعم
لا
هل سيؤثر تعثر الخضر على الحلم الروسي؟
شارك برأيك
من يتحمل مسؤولية إخفاق "الخضر" أمام الكاميرون ؟
فضائح الكتاب المدرسي هل هي الشجرة التي تغطي غابة الإصلاحات؟
هل ينجح "راييفاتش" مع المحاربين؟
قطاع التربية بين "سرية الإصلاحات" و"التوظيف السياسي"
ما السبيل لإنهاء نزيف البراءة؟
هل يخترق الخضر مجموعة الموت؟
فضائح بكالوريا 2016: من المتسبب وما الحلّ؟
هل ينال المحاربون من القراصنة؟
سيطرة الحكومة على الوضع الاقتصادي بين التفاؤل والواقع الصعب
ما قدرة النسور على تجديد العبور؟
الأكثر تفاعلا
1المصورة التي ركلت اللاجئين..تكافأ وتُّبرأ
2السيسي منع إسرائيل من تقديم تنازلات لحماس خلال حرب 2014
3مسلمو إيطاليا يتظاهرون ضد إغلاق مساجد في روما
4اغتيال ضابط كبير في الجيش المصري
5منذ إعلانه "الخلافة".. هذه أبرز محطات تنظيم "داعش"
Français English
الرأي
جمال لعلامي
ضعيف ومخيف!
حسين لقرع
تلاميذ "الفايسبوك" و"النسخ واللصق"
صالح عوض
حرب فناء تهدد السودان ومصر والعراق وسورية
تهامي مجوري
الأزمات الاقتصادية وروح الاستثمار
ياسين معلومي
روراوة – ماجر .. والصلح خير
سليم قلالة
سعداء بالتزوير في أمريكا!
عبد الناصر
الحاجة وحيدة تردّ على هولاند!
عمار يزلي
الآبق يخرج من دابق
محمد سليم قلالة
نعم.. اعطونا كل شيء واعفونا من العمل!
محمد الهادي الحسني
الشيخ عبد المجيد حيرش
الفيديو
مولودية بجاية تواصل تحضيراتها لمواجهة مازمبي
عمي يونس.. ذاكرة الحربين العالميتين تتنقل في أزقة جيجل
طفلة روسية تتحدث سبع لغات بينها العربية والصينية
الجلفة تستقبل كبار السينمائيين في أيام “سينما الثورة” على طريقة الكبار
المسبار الأوروبي "سكياباريلي" يلامس سطح المريخ
تيزي وزو: متقاعدو “أونيام” يغلقون مقر المديرية العامة
مركز بيار وماري كوري لعلاج السرطان ضغط ونقص في التجهيزات
ظهور كاتبةٍ قطرية في برنامج تلفزيوني دون حجاب يثير جدلاً
من هي القوات التي تشارك في معركة الموصل؟
جيران وأقارب "أحمد ياسين" لايزالون تحت الصدمة
تجدد المعارك في اليمن مع سعي الأمم المتحدة لتمديد الهدنة
وكالات - الشروق أونلاين
تبادلت قوات الحكومة اليمنية المدعومة من السعودية وقوات الحوثي المدعومة من إيران، السبت، الاتهامات بخرق وقف لإطلاق النار مدته ثلاثة أيام، في الوقت الذي تسعى فيه الأمم المتحدة لوقف القتال المستمر بتمديد الهدنة.
تغطيات ذات صلة
حكم نهائي بحبس الرئيس المعزول محمد مرسي 20 عاما
جرحى حلب ما زالوا بانتظار إجلائهم في اليوم الثالث من الهدنة
النقض المصرية تؤيد حكماً نهائياً بحبس مرسي 20 عاماً
الجيش السوري شن هجوماً كيميائياً في مارس 2015
19 قتيلاً في تحطم مروحية روسية في سيبيريا
ويهدف وقف إطلاق النار المقرر أن ينتهي بمنتصف ليل يوم السبت بالتوقيت المحلي، إلى تمهيد الطريق أمام المحادثات التي تهدف إلى إنهاء الحرب المندلعة منذ 19 شهراً في اليمن والسماح بوصول إمدادات الإغاثة التي تحتاجها البلاد بشدة.
وقال سكان ومسؤولون محليون، إن القتال البري احتدم بلا هوادة رغم الهدنة، إلا أن الهجمات الجوية على العاصمة صنعاء توقفت وانخفض عدد الضربات الصاروخية للحوثيين على السعودية.
واتهم التحالف بقيادة السعودية الحوثيين بانتهاك وقف إطلاق النار ألف مرة تقريباً خلال الأربع والعشرين ساعة الأخيرة بشن هجمات بقذائف المورتر ونيران قناصة على طول حدود اليمن مع السعودية وفي عدة محافظات يمنية.
وقالت وكالة سبأ اليمنية التي يديرها الحوثيون، إن قوات الحوثي صدت تقدم قوات الحكومة المدعومة بضربات جوية بقيادة السعودية على العاصمة اليمنية صنعاء من عدة اتجاهات.
وقال علي محسن الأحمر نائب الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي والقائد العسكري الكبير، بعد اجتماعه بمبعوث الأمم المتحدة الخاص إلى اليمن في الرياض، في وقت متأخر من مساء الجمعة، إن الحكومة تسعى للسلام إلا أنها سترد على هجمات الحوثيين.
وأضاف في بيان على صفحته الرسمية على موقع فيسبوك: "لا تزال الحكومة الشرعية ملتزمة بضبط النفس تقديراً للجهود الأممية وحرصاً منها على تحقيق السلام الذي أطاح به الانقلابيون ورفضوا الانصياع له".
وقال الأحمر، إن مبعوث الأمم المتحدة إسماعيل ولد الشيخ أحمد طلب تمديد الهدنة لمدة 72 ساعة أخرى وإن مصادر حكومية أبلغت وكالة رويترز للأنباء، أن دبلوماسيين أجانب يسعون أيضاً لدى الجانبين لتمديد الهدنة.
ودعا الحوثيون أيضاً إلى التوصل لحل للصراع عبر التفاوض لكن لم يوافقوا بعد على تمديد الهدنة.