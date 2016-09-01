محاولة تهريب قطعة عثمانية عبر مطار قسنطينة

أحبطت الشرطة القضائية بأمن ولاية قسنطينة، محاولة تهريب قطعة نقدية تعود للعهد العثماني، كانت بحوزة شاب جزائري يبلغ من العمر 29 سنة، كان بصدد السفر بحر الأسبوع الماضي، عبر مطار محمد بوضياف بقسنطينة، حيث تبيّن بأنه كان ينوي بيعها خارج الوطن.

وقد قام المعني بتمويه القطعة النقدية الأثرية في شكل مفاتيح، ليتم حجزها، وكذا ورقة بها أرقام هواتف نقالة لأشخاص أجنبيين مقيمين خارج الوطن اعترف الشاب بأنهم معنيون بشراء هذه القطعة، التي يتم التحقيق في مصدرها.

وأكدت الخبرة العلمية نوعية هذه القطعة كمصنفة ضمن الآثار الثقافية، كقطعة نقدية من الممتلكات الفنية ذات الأهمية الفنية، وهي تعود إلى العهد العثماني للسلطان عبد الحميد، ويوجد مثيل لها في متحفي الحامة في العاصمة وسيرتا في قسنطينة.