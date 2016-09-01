تعيش عائلة مشاش محند المكوّنة من أربعة أفراد بـ7 شارع يحي قزول في بلدية محمد بلوزداد حياة البؤس والحرمان، في محل لا تتعدى مساحة 10أمتار، يحتوي في نفس الوقت الغرفة والمطبخ والحمام، في ظروف أكثر ما يقال عنها إنها مأساوية.
وجه رب العائلة محند مشاش صرخة استغاثة إلى المسؤولين المحليين ووالي العاصمة عبد القادر زوخ من أجل النظر إلى حالته الاجتماعية المزرية التي تسوء بشكل أكبر، حيث شاءت له الأقدار أن يأوي في ظل أزمة السكن الخانقة رفقة زوجته وابنيه (خمس سنوات وعامين)، وسط محل متواجد بشارع بحي قزول ببلدية محمد بلوزداد على عكس أقرانهما من الأطفال، ما عرضهما إلى الإصابة بأمراض تنفسية وصدرية أرقت حياة العائلة.
وقال محدثونا إنه يعيش "الميزيرية" في هذا المحل الذي هو غرفته ومطبخه في آن واحد، وأبناؤه باتوا يشتاقون لمسكن لائق مثل جميع الأطفال، مشيرا إلى أنه أودع عدة ملفات من أجل الاستفادة من سكن اجتماعي لائق على مستوى البلبدية، إلا أن ذلك لم يسمح له في الحصول على حقه في السكن، مضيفا أنه حتى لجنة التحقيقات التي كان يفترض أن تزور مأواه لم تقم بتفقده، وناشد محدثونا والي العاصمة عبد القادر زوخ النظر إلى وضعية أبنائه بعين الرحمة وتخليصهم من الجحيم الذي يلازمهم منذ سنوات.
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عائلة من أربعة أفراد تعيش في محل مساحته 10 أمتار ببلوزداد!
سعيد.ب
تعيش عائلة مشاش محند المكوّنة من أربعة أفراد بـ7 شارع يحي قزول في بلدية محمد بلوزداد حياة البؤس والحرمان، في محل لا تتعدى مساحة 10أمتار، يحتوي في نفس الوقت الغرفة والمطبخ والحمام، في ظروف أكثر ما يقال عنها إنها مأساوية.
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وجه رب العائلة محند مشاش صرخة استغاثة إلى المسؤولين المحليين ووالي العاصمة عبد القادر زوخ من أجل النظر إلى حالته الاجتماعية المزرية التي تسوء بشكل أكبر، حيث شاءت له الأقدار أن يأوي في ظل أزمة السكن الخانقة رفقة زوجته وابنيه (خمس سنوات وعامين)، وسط محل متواجد بشارع بحي قزول ببلدية محمد بلوزداد على عكس أقرانهما من الأطفال، ما عرضهما إلى الإصابة بأمراض تنفسية وصدرية أرقت حياة العائلة.
وقال محدثونا إنه يعيش "الميزيرية" في هذا المحل الذي هو غرفته ومطبخه في آن واحد، وأبناؤه باتوا يشتاقون لمسكن لائق مثل جميع الأطفال، مشيرا إلى أنه أودع عدة ملفات من أجل الاستفادة من سكن اجتماعي لائق على مستوى البلبدية، إلا أن ذلك لم يسمح له في الحصول على حقه في السكن، مضيفا أنه حتى لجنة التحقيقات التي كان يفترض أن تزور مأواه لم تقم بتفقده، وناشد محدثونا والي العاصمة عبد القادر زوخ النظر إلى وضعية أبنائه بعين الرحمة وتخليصهم من الجحيم الذي يلازمهم منذ سنوات.