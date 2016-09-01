أعلن رعية فرنسي وآخر إسباني، الجمعة، اعتناقهما الديانة الإسلامية على مستوى المسجد القطب عبد الحميد بن باديس بوهران وقت صلاة الجمعة، وسط حضور هائل للمصلّين الذين تعالت أصواتهم بالتهليل والتكبير، وبدت عليهم علامات التأثر البالغ، حيث قام إمام المسجد بتلقين الوافدين الجديدين إلى الإسلام الشهادتين أمام جمع المصلين وتغيير اسميهما..
ويتعلّق الأمر بفرنسي في الأربعينيات من العمر يعمل طيّارا، قال إنّ أسئلة كانت تراوده خلال تحليقه ليلا بخصوص النجوم المزيّنة للسماء، التي لم يجد إجابات لها إلاّ بعد قراءته القرآن الكريم. أمّا الإسباني، فأشار إلى أنّه يعيش في الجزائر منذ نحو 16 سنة، بحكم عمله، وقد أدرك المعاملة الحسنة من الجزائريين وحسن الأخلاق وقوة العلاقات والروابط العائلية ليقتنع أخيرا بأن يدخل الإسلام.
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أعلن رعية فرنسي وآخر إسباني، الجمعة، اعتناقهما الديانة الإسلامية على مستوى المسجد القطب عبد الحميد بن باديس بوهران وقت صلاة الجمعة، وسط حضور هائل للمصلّين الذين تعالت أصواتهم بالتهليل والتكبير، وبدت عليهم علامات التأثر البالغ، حيث قام إمام المسجد بتلقين الوافدين الجديدين إلى الإسلام الشهادتين أمام جمع المصلين وتغيير اسميهما..
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ويتعلّق الأمر بفرنسي في الأربعينيات من العمر يعمل طيّارا، قال إنّ أسئلة كانت تراوده خلال تحليقه ليلا بخصوص النجوم المزيّنة للسماء، التي لم يجد إجابات لها إلاّ بعد قراءته القرآن الكريم. أمّا الإسباني، فأشار إلى أنّه يعيش في الجزائر منذ نحو 16 سنة، بحكم عمله، وقد أدرك المعاملة الحسنة من الجزائريين وحسن الأخلاق وقوة العلاقات والروابط العائلية ليقتنع أخيرا بأن يدخل الإسلام.