أكدت افتتاحية مجلة الجيش أن التحديات التي تواجهها الجزائر في ظل الظروف غير الآمنة والأوضاع غير المستقرة التي تعرفها المنطقة والمحيط الإقليمي، تفرض على قوات الجيش تكثيف جهوده والعمل بإصرار وفعالية للقضاء على بقايا العناصر الإرهابية المجرمة وتخليص البلاد من هذه الظاهرة.
وذكرت الافتتاحية أن قوة وتماسك وانسجام سليل جيش التحرير حال دون تحقيق مآرب أعداء الجزائر وأغراضهم الخبيثة، لاسيما في هذا الوضع المحفوف بالمخاطر والتهديدات على مختلف الجهات، والذي يتطلب التفاف مختلف القوى الوطنية حول المصلحة العليا للوطن.
وأوضحت الافتتاحية أن المسيرة المظفرة التي قطعها الجيش والنجاحات التي حققها على أكثر من صعيد، ما كان لها أن تكون بكل هذه الكفاءة وبهذه الجدارة لولا العمل المستمر والمثابرة الحثيثة والتخطيط المسبق والتفكير المتروي والرؤية العقلانية وبعد النظر، والتسلح بالإصرار على النجاح بالمتابعة الميدانية المتواصلة،ويأتي على رأس كل هذا الإخلاص للوطن وجعل مصالحه العليا فوق كل اعتبار".
كما تطرقت لسان حال المؤسسة العسكرية إلى دور الاستقرار والأمن في الدفع بعجلة التنمية المساهمة في تحقيق النمو عندما قالت "تسعى بلادنا إلى تحقيق النماء الاقتصادي والرفاه الاجتماعي والذي لا يتم على النحو المطلوب، إلا إذا استتب الأمن والاستقرار، وهو ما يسعى الجيش الوطني الشعبي رفقة مختلف أسلاك الأمن إلى تحقيقه عبر كافة ربوع الوطن بفضل الحرص الدائم الذي يبديه أفراد قواتنا المسلحة البواسل وكلهم عزيمة وإرادة وإخلاص لتحقيق نتائج ميدانية فعالة خدمة لوطننا وصونا لمصالحه العليا وحفاظا على وحدته وسلامته". وشددت الافتتاحية في الأخير على عزم قوات الجيش على مواصلة مهامه الدستورية، وفي ظل قوانين الجمهورية.
آخر الإستفتاءات إستفتاءات
هل تؤيد مشروع تدريس المواد العلمية بالفرنسية في الثانوي؟
أعارض
أؤيد
هل سيقضي إنشاء هيئة عليا مستقلة للإنتخابات على شبهة التزوير
نعم
لا
هل سيضفي تنصيب هيئة الانتخابات شفافية على الإقتراع؟
نعم
لا
هل تعتقد أن شكيب خليل سيعود إلى الحكومة؟
يعود
لا يعود
ما هي الحكومة الأنسب لتسيير المرحلة الحالية؟
حكومة توافقية
حكومة الأغلبية البرلمانية
حكومة تكنوقراطية
كيف ترى قرار حل جهاز المخابرات وإلحاق مصالحه بالرئاسة؟
خطوة نحو الدولة المدنية
تغيير للتسمية فقط
خطوة نحو الشفافية
هل تعتقد أن التعديل الدستوري سيؤسس للدولة المدنية؟
أتوقع
لا أتوقع
اختر الشخصية السياسية لعام 2015
عمار سعداني
لويزة حنون
عبد الرزاق مقري
هل دفن مشروع مزراق بعد تصريحات بوتفليقة؟
نعم
لا
هل سيؤثر تعثر الخضر على الحلم الروسي؟
شارك برأيك
من يتحمل مسؤولية إخفاق "الخضر" أمام الكاميرون ؟
فضائح الكتاب المدرسي هل هي الشجرة التي تغطي غابة الإصلاحات؟
هل ينجح "راييفاتش" مع المحاربين؟
قطاع التربية بين "سرية الإصلاحات" و"التوظيف السياسي"
ما السبيل لإنهاء نزيف البراءة؟
هل يخترق الخضر مجموعة الموت؟
فضائح بكالوريا 2016: من المتسبب وما الحلّ؟
هل ينال المحاربون من القراصنة؟
سيطرة الحكومة على الوضع الاقتصادي بين التفاؤل والواقع الصعب
ما قدرة النسور على تجديد العبور؟
الأكثر تفاعلا
1هذه شروط الترقية بقطاع التربية.. وهؤلاء الأساتذة في القائمة
2سعداني .. يستقيل
3لماذا يفضل 90 بالمائة من الخبازين استعمال ملح مسبب للسرطان
4سعداني يوجّه "الضربة القاضية" لخصومه باللجنة المركزية
5240 نقطة لتأهيل الأساتذة الجامعيين وتمديد آجال مناقشة الدكتوراه بشروط
Français English
الرأي
حبيب راشدين
القاعدة والاستثناء في "سُنَن" التقاعد
جمال لعلامي
ضعيف ومخيف!
حسين لقرع
تلاميذ "الفايسبوك" و"النسخ واللصق"
صالح عوض
حرب فناء تهدد السودان ومصر والعراق وسورية
تهامي مجوري
الأزمات الاقتصادية وروح الاستثمار
ياسين معلومي
روراوة – ماجر .. والصلح خير
سليم قلالة
سعداء بالتزوير في أمريكا!
عبد الناصر
الحاجة وحيدة تردّ على هولاند!
عمار يزلي
الآبق يخرج من دابق
محمد سليم قلالة
نعم.. اعطونا كل شيء واعفونا من العمل!
الفيديو
مولودية بجاية تواصل تحضيراتها لمواجهة مازمبي
عمي يونس.. ذاكرة الحربين العالميتين تتنقل في أزقة جيجل
طفلة روسية تتحدث سبع لغات بينها العربية والصينية
الجلفة تستقبل كبار السينمائيين في أيام “سينما الثورة” على طريقة الكبار
المسبار الأوروبي "سكياباريلي" يلامس سطح المريخ
تيزي وزو: متقاعدو “أونيام” يغلقون مقر المديرية العامة
مركز بيار وماري كوري لعلاج السرطان ضغط ونقص في التجهيزات
ظهور كاتبةٍ قطرية في برنامج تلفزيوني دون حجاب يثير جدلاً
من هي القوات التي تشارك في معركة الموصل؟
جيران وأقارب "أحمد ياسين" لايزالون تحت الصدمة
أكد تحقيقه النماء الاقتصادي والاجتماعي بتوفير الأمن والاستقرار
"الجيش": سنقضي على الإرهاب ونخلص الجزائر من المجرمين
نوارة باشوش
صحافية بجريدة الشروق اليومي مختصة بالشؤون الوطنية والأمنية
أكدت افتتاحية مجلة الجيش أن التحديات التي تواجهها الجزائر في ظل الظروف غير الآمنة والأوضاع غير المستقرة التي تعرفها المنطقة والمحيط الإقليمي، تفرض على قوات الجيش تكثيف جهوده والعمل بإصرار وفعالية للقضاء على بقايا العناصر الإرهابية المجرمة وتخليص البلاد من هذه الظاهرة.
تغطيات ذات صلة
قائد أركان القوات المسلحة السعودية في زيارة إلى الجزائر
"الجيش": سنقضي على الإرهاب ونخلص الجزائر من المجرمين
غويني: حركة الإصلاح ضد الكرسي الشاغر
افتتاح دورة اللّجنة المركزية للافلان على وقع نبأ "رحيل" سعداني
اجتماع لقرين التاريخي.. آخر لقاء تحضيري لتفجير الثورة
وذكرت الافتتاحية أن قوة وتماسك وانسجام سليل جيش التحرير حال دون تحقيق مآرب أعداء الجزائر وأغراضهم الخبيثة، لاسيما في هذا الوضع المحفوف بالمخاطر والتهديدات على مختلف الجهات، والذي يتطلب التفاف مختلف القوى الوطنية حول المصلحة العليا للوطن.
وأوضحت الافتتاحية أن المسيرة المظفرة التي قطعها الجيش والنجاحات التي حققها على أكثر من صعيد، ما كان لها أن تكون بكل هذه الكفاءة وبهذه الجدارة لولا العمل المستمر والمثابرة الحثيثة والتخطيط المسبق والتفكير المتروي والرؤية العقلانية وبعد النظر، والتسلح بالإصرار على النجاح بالمتابعة الميدانية المتواصلة،ويأتي على رأس كل هذا الإخلاص للوطن وجعل مصالحه العليا فوق كل اعتبار".
كما تطرقت لسان حال المؤسسة العسكرية إلى دور الاستقرار والأمن في الدفع بعجلة التنمية المساهمة في تحقيق النمو عندما قالت "تسعى بلادنا إلى تحقيق النماء الاقتصادي والرفاه الاجتماعي والذي لا يتم على النحو المطلوب، إلا إذا استتب الأمن والاستقرار، وهو ما يسعى الجيش الوطني الشعبي رفقة مختلف أسلاك الأمن إلى تحقيقه عبر كافة ربوع الوطن بفضل الحرص الدائم الذي يبديه أفراد قواتنا المسلحة البواسل وكلهم عزيمة وإرادة وإخلاص لتحقيق نتائج ميدانية فعالة خدمة لوطننا وصونا لمصالحه العليا وحفاظا على وحدته وسلامته". وشددت الافتتاحية في الأخير على عزم قوات الجيش على مواصلة مهامه الدستورية، وفي ظل قوانين الجمهورية.