لبحث التعاون والتشاور حول عدة ملفات قائد أركان القوات المسلحة السعودية في زيارة إلى الجزائر

يقوم الفريق أول ركن عبد الرحمان بن صالح البنيان، رئيس هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة السعودية، بزيارة رسمية إلى الجزائر، يومي الأحد والاثنين لبحث التعاون الثنائي والتشاور حول قضايا مشتركة.

وجاء في بيان لوزارة الدفاع الوطني تلقى موقع "الشروق أون لاين" نسخة منه "بدعوة من الفريق أحمد ڤايد صالح، نائب وزير الدفاع الوطني، رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي، يقوم الفريق أول ركن عبد الرحمان بن صالح البنيان، رئيس هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة السعودية، بزيارة رسمية إلى الجزائر، يومي 23 و24 أكتوبر 2016".

واوضح "ستكون هذه الزيارة الرسمية، التي تندرج في سياق تعزيز علاقات الأخوة والتعاون القائمة بين القوات المسلحة للبلدين، فرصة للتشاور حول مجالات الإهتمامات المشتركة والبحث في وسائل وسبل تطويرها وتمتينها أكثر فأكثر".