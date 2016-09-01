استبعد عقد دورة استثنائية للجنة المركزية خلدون: سعداني استقال لأسباب صحية

أوضح عضو المكتب السياسي المكلف بالإعلام لحزب جبهة التحرير الوطني، حسين خلدون "أن الأمين العام الجديد للحزب يتمتع بكامل الصلاحيات وليس أمينا عاما بالنيابة"، مشيرا إلى أن المنصب "ليس في حالة شغور" وأن ترشح ولد عباس لهذا المنصب "قوبل بتزكية كل أعضاء اللجنة المركزية".

وأضاف خلدون أن ولد عباس سيمارس مهامه إلى غاية المؤتمر الـ11 للحزب وأن عقد دورة استثنائية للجنة المركزية "غير وارد في الوقت الحالي"،

وبخصوص أسباب إعلان سعداني استقالته من منصبه، أوضح ذات المسؤول أنها تعود "لأسباب صحية محضة ولم يتعرض لأي ضغوط"، مشيرا إلى أن حزب جبهة التحرير هو "حزب قواعد نضالية وليس حزب أشخاص".

وفي ختام أشغال اللجنة المركزية لحزب جبهة التحرير الوطني تم المصادقة على بيان السياسة العامة للحزب التي تمحورت أساسا حول مواصلة دعم قرارات رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة لاسيما الاقتصادية الهادفة إلى مواجهة انخفاض سعر البترول في السوق الدولية.

كما ثمن أعضاء اللجنة المركزية كل ما قام به الأمين العام المستقيل من انجازات للحزب، وتم التأكيد أيضا على مواصلة دعم القضيتين الفلسطينية والصحراوية وحق الشعب الصحراوي في تقرير مصيره عن طريق استفتاء حر وعادل وفق لوائح ومواثيق هيئة الأمم المتحدة.