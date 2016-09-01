أكد أن سابقه "لم يتعرض لضغوطات" ولد عباس: أنا أمين عام للأفلان إلى غاية 2020

أكد الأمين العام الجديد لحزب جبهة التحرير الوطني جمال ولد عباس بعد تزكيته من قبل اللجنة المركزية المنعقدة ، السبت، أنه مستمرا على رأس الحزب إلى غاية أكتوبر 2020، وفيما استبعد عقد دورة إستثنائية للجنة المركزية كشف أن أولوياته في الوقت الراهن لمّ شمل مناضلي الحزب الذي قال إن رهانات ومواعيد سياسية تنتظره لخصها في تشريعيات 2017 ورئاسيات 2019.

وقال خليفة سعداني في قيادة الآفلان، إنه سيستمر على رأس الحزب أمينا عاما بكامل الصلاحيات وغير منقوصة، ذلك لأن ترشحه لهذا المنصب تم في اجتماع أعلى هيئة بين مؤتمرين وتزكيته تمت من قبل هذه الهيئة التي في حال ارتأت استدعاء مؤتمر استثنائي، سيكون لها ذلك، وعدا هذا السيناريو الأخير فإنه أمين عام وليس أمين عام بالنيابة التي تفرضها حالة الشغور.

وأضاف السيناتور عن الثلث الرئاسي قائلا: أؤكد بصفتي طبيبا أن استقالة عمار سعداني من منصبه كانت بسبب "ظروف صحية وليس ضغوطات". وصرح ولد عباس للصحافة عقب تزكيته في اجتماع الدورة الثالثة العادية للجنة المركزية للحزب "سعداني استقال من منصبه بسبب الظروف الصحية التي يعيشها وهو بمثابة سر يكشفه لأول مرة"، مضيفا أن سعداني الذي "سيبقى عضوا في اللجنة المركزية لم يتخل عن منصبه بسبب ضغوطات".

وأوضح ولد عباس أن توحيد صفوف الحزب تعتبر من أولوياته موجه نداء بالمناسبة لكل المناضلين والإطارات خاصة القدامى منهم قائلا إن أبواب الحزب مفتوحة وهو على "استعداد للاستماع كل الأطراف والمناضلين شرط الالتزام ببرنامج الحزب القاضي بدعم رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة وبرنامجه"، مشيرا إلى اجتماع قريب سيلتقي خلاله المحافظين وقيادات الحزب لضبط الأجندة السياسية.