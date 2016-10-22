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دراسة ميدانية أعدتها وكالة "ميديا سيرفاي" خلال 2016 تؤكد:
بالأرقام والجداول.. "الشروق" تواصل ريادة الصحافة المكتوبة
- الدراسة شملت فئات عمرية واجتماعية مختلفة وأجريت عبر المدن الكبرى للوطن
كشفت دراسة ميدانية أعدتها وكالة "ميديا سيرفاي" عن تقدم جريدة "الشروق" مقارنة مع الصحف الوطنية بنسبة مقروئية تقدر بـ 48 بالمائة، مؤكدة بذلك ريادية الجريدة باعتبارها الجريدة الأولى من حيث السّحب والمقروئية منذ تربعها على عرش الصحافة المكتوبة في الجزائر سنة 2007.
وشملت الدراسة التي أجرتها الوكالة في 2016، 600 عينة موزعة المدن الكبرى في الجهات الأربعة للوطن، حيث تم تقسيمهم إلى خمس فئات عمرية، مع التركيز على فئتين عمريتين، هما من 15 سنة إلى 24 سنة، وفئة من 25 سنة إلى 34 سنة، وهو ما يعادل 54 بالمائة من عينة الدراسة، فيما يشكل الذكور نسبة 43.3 بالمائة من عينة الدراسة، التي أظهرت أن ما نسبته 58 بالمائة من قراء "الشروق" ذكور في مقابل 42 بالمائة للإناث.
واللاّفت في الدراسة أنها ركزت على الفئة المتوسطة وفئة الإطارات العليا بنسبة 17.70 بالمائة للفئة الأولى من إجمالي عينة الدراسة و20.40 للفئة الثانية، أما فئتا الموظفين والمستقلين فيمثلون نسبة 14 بالمائة لكل منهما، وقد أظهرت الدراسة أن 65 بالمائة من القراء يطّلعون على الصّحف في الفترة الصباحية، فيما يتصفح 20 بالمائة منهم ما بعد الزوال، و28 بالمائة في المساء، وأعطت الدراسة مؤشرات مهمة عن الأوقات المفضلة لدى الذكور والإناث حيث اتضح أن فئة الذكور يفضلون الفترة الصباحية لتصفح الجرائد، فيما يفضل الإناث فترتي ما بعد الزوال والمساء.
وتؤكد نتائج هذه الدراسة مرة أخرى أهمية جريدة "الشروق" بالنّسبة للقراء على اعتبار أن قرابة نصف قراء الصحف في الجزائر هم في الواقع من القراء الأوفياء للشروق، مما يؤكد مرة أخرى أن الخط الافتتاحي الذي اعتمدته الجريدة منذ إنشائها هو الذي أهلها لهذه المرتبة التي تحتفظ فيها منذ تربعها على عرش الصّحافة المكتوبة سنة 2007، من خلال اعتماد الصّحافة الجوارية والتّركيز على انشغالات المواطن، من خلال تجنيد أرمادة من الصحفيين في المقر المركزي للجريدة وعبر مكاتبها الجهوية في الشرق والغرب والجنوب، بالإضافة إلى شبكة كبيرة من المراسلين تنتشر في كل ولايات الوطن.
وعلى مدار السنوات السابقة كانت "الشروق" هي الرفيق الدائم للمواطن من خلال إيصال صوته وإظهار معاناته خصوصا بعد أن اعتمدت الجريدة أسلوب الطبعات الجهوية التي أعطت مساحة أكبر للانشغالات اليومية، وقدمت نموذجا ناجعا للصحافة الجوارية.
ولم تفوّت الشّروق حدثا محليا أو وطنيا أو دوليا إلا وكانت حاضرة، عبر مبعوثيها ومراسليها الذين غامروا أحيانا بسلامتهم في أماكن النزاعات والحروب لأجل نقل الصورة واضحة للقراء وبشكل مباشر دون تأثير أو تأثر بقوى أو جهات سياسية، فكان مبعوثو الشروق حاضرون في الأزمة السورية والأزمة اليمنية والنزاع في العراق وليبيا، كما تابعوا ميدانيا كل التطورات المتلاحقة في المنطقة العربية، وكل ذلك كان له الأثر البالغ في المكانة التي حازتها "الشروق" لدى القراء.
2016/10/22 على 21:321
اخواني هل رايتم الحقيقة تساق اليكم بمبلغ زاهيد وهو 20دج او 15دج هدا هو الاستغباء لي العقول
شيبوب - الجزائر2016/10/22 على 21:342
الى الامام يا جنود السلام.
امازيغي مسلم2016/10/22 على 21:353
المحايد دائما في الريادة
Solo - ابحث في الموضوع وستتأكد من صحة هذه المعلومة 2016/10/22 على 22:52
هل تعلم ان سحب جريدة الشروق هو ضعف سحب "الجرائد" المخزنية مجتمعة ؟!
2016/10/22 على 23:094
كقارىء للشروق الالكترونية تهمني التعاليق بدرجة اولى لانها تحمل افكار جديدة متشعبة عكس الاخبار النبطية
قارىء - الجزائر2016/10/23 على 10:295
اذا انحر فت الشروق عن خطها الحالي سوف ننحرف الى جرائد أخرى اكثر مصداقية
والمطلوب البقاء على هذا النهج والبحث عن هامش آخر اكثر حرية .
ز***م - الجزائر2016/10/23 على 10:486
بمانسبة يوم العالمي لصحافة نتمن لصحافة الجزائرية سوائن خاصة او العمومية تكون في اعالي قامة وتعتبرون مجاهيدين من اجل العدال والعدالة واصلال صوارة لكل الجزائرين من اجل البلد اماء السياسات في الجزائر متعفين وعدام مستوات واجماع الوطني واتهامات ونطلب من الجميع في عصر الالتكروني نحذر كل من يتزيد علي الجزائر ونطلب من الاسرة الصحافية والقنوات تكون افيائاء الجزائر ونتمن لكم توفيق لخدامة هذ البلد وتحي جزائر وشكر
Ghali - Deutschland2016/10/23 على 11:017
moi je ne crois pas a cette Étude car ce que j´ai vecu pendant mes Vacances en Algerie et autre chose. moi je mets El Hadaf dans la premiere place, parce que j´etais cet été en Algerie, et j´achetais les journaux tout les jours . le seul journal que je n´y ai trouvé pas a partir de dix heures dans les kiosques c´était bien El Hadaf cela ce n´est pas seulement cette année que j´ai fais cette Remarque, mais presque toutes les années et. El Hadaf est numéro en Algerie
2016/10/23 على 12:378
الحاجة المليحة في هذا الدراسة أن جرائد لغة فافا جاءت في ذيل الترتيب
2016/10/23 على 17:30
ما تعرفش الفرونسي
الجزائري - الجزائر هبة من الله 2016/10/24 على 10:10
لاه راك اتشوف فينا في حمروكستان كيفك
للمرة الالف - يا شروقنا2016/10/23 على 16:569
نعلم حرصكم على الموضوعية و الانتشار عربيا لكن الجزائر قبل كل شيئ
الرجاء التمييز و لو بالالوان على التعليقات الاتية من خارج الجزائر لانه اصبح اي موضوع يخص الجزائر و مستقبلها يلطيف تلقى جيش من المتحرشين الكترونيا يفرغون سمومهم و يمارسون و يبدون اراء كلها ضد مصلحة الجزائر.
و هذا لنعرف نحن في داخل الجزائر نحلل و نعرف اراء الشعب الجزائري
المصلحة و الضرورة = الجزائر اغلى من الديمقراطية
lamsali2016/10/23 على 17:2810
oui c'est vrai MAIS vous êtes comme notré pouvoir toujours dans le rouge " mauvise gestion"