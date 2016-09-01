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فيما انحسرت القاديانية بالولاية بتوبة منظرها
تحقيقات أمنية نشاط متشيعين ببرج بوعريريج
ذكرت مصادر مؤكدة لـ"الشروق" أن مصالح الأمن ببلدية الياشير وكذا فرقة البحث والتحري بمجموعة الدرك الوطني بولاية البرج فتحت تحقيقا حول ظهور عدد من الأشخاص من أتباع المذهب الشيعي بأحد مساجد بلدية الياشير الواقعة غربي ولاية برج بوعريريج، وذلك على إثر تلقيها لرسائل مجهولة تفيد بخروج المتشيعين للعلن ومحاولتهم للتوغل داخل المسجد وبسط سيطرتهم عليه.
وأضافت مصادرنا أن قيام إمام المسجد بتقديم مجموعة من الدروس قبيل الاحتفال بمناسبة عاشوراء حول خروج الشيعة عن المبادئ الحقيقية للإسلام وتكفيرهم للصحابة الكرام وغيرها من الأمور التي يدعون لها والمخالفة لما جاء في سنة نبينا الكريم، خرج أتباع المذهب الشيعي عن صمتهم برفضهم لخطب الإمام في حق الشيعة. ووصل النزاع والخلاف الذي نشب بين أتباع الشيعة والمعارضين لهم إلى مصالح مديرية الشؤون الدينية بالولاية والتي فتحت هي الأخرى بدورها تحقيقا في القضية.
وفي سياق متصل، ذكرت مصادرنا أن الطريقة القديانية التي بدأت بالانتشار في ولاية البرج سنة 2004 على يد موظف بأحد القطاعات ببلدية رأس الوادي شرقي ولاية البرج وكان منظرها وقائدها العام. حيث اتخذ من منزله مكانا لعقد الاجتماعات لأتباعه وكذا لأداء صلاتهم، تراجعت وأفلت في السنوات الأخيرة بعد توبة منظر وقائد الطريقة وكذا توبة أتباعها، حيث لم تعد الطريقة القاديانية تذكر بولاية البرج في السنوات الأخيرة.
شباب 19802016/10/22 على 21:081
نحمد الله على أن هذه الخزعبلات لم تظهر بولاية تيزي وزو والا فالحرب أعلنت علينا كالعادة وأسطورة العمالة لفرنسا والتكفير وتقسيم البلاد ووكالين رمضان والتصهين....لا مفر منها لكنها لم يحدث أن وجدت آذانا صاغية لأنها قديمة قدم الجزائر المستقلة كما روى علينا الأجداد وكل من حظر أحداث الثمانينات خاصة وبالتالي فهي تضحك المتهم وتغضب الجاني بمعنى أن الأمور تسير بعكس عقارب الساعة
ابو : شيليا2016/10/22 على 21:112
مستوى الأئمة في الحضيض و الأخطر تبعيتهم لمشايخ السعودية وتمجيدهم للمشارق على حساب عظماء الجزائر عبر التاريخ
AURES542016/10/22 على 21:123
مثلما الطبيعة تخشى الفراغ
الافكار كذلك تخشى الجمود