فيما انحسرت القاديانية بالولاية بتوبة منظرها تحقيقات أمنية نشاط متشيعين ببرج بوعريريج

ذكرت مصادر مؤكدة لـ"الشروق" أن مصالح الأمن ببلدية الياشير وكذا فرقة البحث والتحري بمجموعة الدرك الوطني بولاية البرج فتحت تحقيقا حول ظهور عدد من الأشخاص من أتباع المذهب الشيعي بأحد مساجد بلدية الياشير الواقعة غربي ولاية برج بوعريريج، وذلك على إثر تلقيها لرسائل مجهولة تفيد بخروج المتشيعين للعلن ومحاولتهم للتوغل داخل المسجد وبسط سيطرتهم عليه.

وأضافت مصادرنا أن قيام إمام المسجد بتقديم مجموعة من الدروس قبيل الاحتفال بمناسبة عاشوراء حول خروج الشيعة عن المبادئ الحقيقية للإسلام وتكفيرهم للصحابة الكرام وغيرها من الأمور التي يدعون لها والمخالفة لما جاء في سنة نبينا الكريم، خرج أتباع المذهب الشيعي عن صمتهم برفضهم لخطب الإمام في حق الشيعة. ووصل النزاع والخلاف الذي نشب بين أتباع الشيعة والمعارضين لهم إلى مصالح مديرية الشؤون الدينية بالولاية والتي فتحت هي الأخرى بدورها تحقيقا في القضية.

وفي سياق متصل، ذكرت مصادرنا أن الطريقة القديانية التي بدأت بالانتشار في ولاية البرج سنة 2004 على يد موظف بأحد القطاعات ببلدية رأس الوادي شرقي ولاية البرج وكان منظرها وقائدها العام. حيث اتخذ من منزله مكانا لعقد الاجتماعات لأتباعه وكذا لأداء صلاتهم، تراجعت وأفلت في السنوات الأخيرة بعد توبة منظر وقائد الطريقة وكذا توبة أتباعها، حيث لم تعد الطريقة القاديانية تذكر بولاية البرج في السنوات الأخيرة.