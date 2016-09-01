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القضاء على 18 إرهابيا شهر سبتمبر
قضت قوات الجيش خلال شهر سبتمبر، على 18 إرهابيا وأوقفت 17 آخرين بينهم 11 من شبكات الدعم، حسب حصيلة نشرتها وزارة الدفاع الوطني السبت.
وجاء في العدد الأخير لمجلة الجيش، أن قوات الجيش الوطني الشعبي قتلت في عمليات متفرقة خلال الشهر الماضي، 18 إرهابيا فيما أوقفت ستة آخرين و11عنصر دعم وإسناد .
ووفق ذات الحصيلة، فإنه تم خلال الفترة ذاتها حجز عدد كبير من الأسلحة والذخيرة .
2016/10/22 على 21:201
تحية خالصة لقوات أمننا ولكل من ساهم في قهر المتوحشين وعلى رأسهم الجنرال المتقاعد خالد نزار