تفكيك شبكة مختصة في ترويج الأوراق النقدية المزورة بالعاصمة

فككت مصالح أمن الدويرة بالجزائر العاصمة، عصابة مشكلة من تسعة أشخاص متخصصة في ترويج الأوراق النقدية المزورة من فئة ألف دينار، كما عثرت بحوزتهم على مبلغ أربعة ملايين سنتيم مزورة.

وأمر قاضي التحقيق بمحكمة القليعة في ولاية تيبازة نهاية الأسبوع الماضي، بحبس 7 أشخاص ووضع اثنين آخرين تحت الرقابة القضائية ومواصلة التحقيق في قضية تزوير الأوراق النقدية من فئة 1000 دج.

وحسب مصادرنا، فإن عملية تفكيك العصابة جاءت اثر توقيف مصالح أمن دائرة الدويرة لسيارة سياحية كانت متجهة نحو تسالة المرجة وكان على متنها ثلاثة أشخاص، وبعد إخضاعهم للتفتيش الدقيق عثر بحوزتهم على مبلغ مالي يقدر بـ4 ملايين سنتيم، واثر التدقيق في الأوراق النقدية تبين أنها تحمل نفس الرقم التسلسلي مما يؤكد أنها أوراق مزورة.

ولدى التحقيق مع المتورطين، اعترف أحدهم انه استلم المبلغ من شخص من ولاية المدية في عملية بيع وشراء، الأمر الذي استدعى تنقل مصالح الأمن بعد حصولهم على إذن من وكيل الجمهورية بتمديد الاختصاص، حيث تم توقيف المشتبه به والذي كشف عن هوية الأشخاص التسعة المتورطين في عملية ترويج الأوراق المالية المزورة، ليتم توقيفهم جميعا وإحالتهم على قاضي التحقيق الذي أمر بمواصلة عملية التحقيق في هذه العملية وأمر بإيداع سبعة أشخاص الحبس المؤقت ووضع اثنين تحت الرقابة القضائية.