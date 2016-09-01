قرر الصندوق الوطني لمعادلة الخدمات الاجتماعية "أفنبوس" توزيع أزيد من 2000 وحدة سكنية بالعاصمة للمستفيدين من برنامج السكن التساهمي التابع للصندوق فور الانتهاء من الأشغال الخاصة بالتهيئة الخارجية وربط المشاريع السكنية بمختلف الشبكات التي ستنتهي قبل نهاية السنة.
وحسب ما نقلته مصادر مطلعة، فإن مسؤولي الصندوق الوطني لمعادلة الخدمات الاجتماعية دخلوا في سباق مع الزمن رفقة المقاولين والمرقين الذين أوكلت إليهم مهمة إنجاز المشاريع السكنية الخاصة بصيغة التساهمي التي أطلقها الصندوق في بداية الألفية، قصد استكمال ما تبقى من مشاريع، متمثلة في أشغال التهيئة الخارجية، على غرار ربط الأحياء السكنية قيد التوزيع بمختلف الشبكات بما فيها قنوات الصرف الصحي وشبكات المياه وتعبيد الطرقات، باعتبار أن جل المشاريع فاقت نسبة تقدم الأشغال بها 90 بالمائة يضيف مصدرنا-
ورجح ذات المصدر أن يتم توزيع مفاتيح السكنات على أصحابها نهاية السنة على أقصى تقدير في حال عدم تعطل المشاريع التي ترجع في كثير من الأحيان إلى الاضطرابات الجوية، حيث سبق للمستفيدين منها أن حصلوا على قرارات الاستفادة المسبقة.
وتتوزع المواقع السكنية المخصصة للمستفيدين في كل من بلديات سيدي موسى وسحاولة وسويدانية وجسر قسنطينة، وتعتبر هذه الحصة الأكبر من نوعها في إطار البرنامج الذي باشره آنذاك صندوق "الأفنبوس"، باعتبار أن آخر حصة تم توزيعها بالعاصمة تمثلت في مشروع 600 مسكن بالكاليتوس.
ومعلوم أن الصندوق الوطني لمعادلة الخدمات الاجتماعية تخلى في السنوات الأخيرة عن مهمة إنجاز المشاريع السكنية لعدم تخصص القطاع فيها من جهة، وكذلك رغبة في أن تكون الجهة المخولة بإنجاز المشاريع السكنية تتمثل في وزارة السكن، ما جعل دوره يقتصر على تقديم الإعانات المالية للمستفيدين من برنامج السكن التساهمي المقدرة بـ 50 مليون سنتيم.
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توزيع أزيد من 2000 مسكن تساهمي "أفنبوس" بالعاصمة نهاية السنة
سعيد باتول
صحافي بجريدة الشروق مكلف بالشؤون المحلية
قرر الصندوق الوطني لمعادلة الخدمات الاجتماعية "أفنبوس" توزيع أزيد من 2000 وحدة سكنية بالعاصمة للمستفيدين من برنامج السكن التساهمي التابع للصندوق فور الانتهاء من الأشغال الخاصة بالتهيئة الخارجية وربط المشاريع السكنية بمختلف الشبكات التي ستنتهي قبل نهاية السنة.
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توزيع أزيد من 2000 مسكن تساهمي "أفنبوس" بالعاصمة نهاية السنة
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وحسب ما نقلته مصادر مطلعة، فإن مسؤولي الصندوق الوطني لمعادلة الخدمات الاجتماعية دخلوا في سباق مع الزمن رفقة المقاولين والمرقين الذين أوكلت إليهم مهمة إنجاز المشاريع السكنية الخاصة بصيغة التساهمي التي أطلقها الصندوق في بداية الألفية، قصد استكمال ما تبقى من مشاريع، متمثلة في أشغال التهيئة الخارجية، على غرار ربط الأحياء السكنية قيد التوزيع بمختلف الشبكات بما فيها قنوات الصرف الصحي وشبكات المياه وتعبيد الطرقات، باعتبار أن جل المشاريع فاقت نسبة تقدم الأشغال بها 90 بالمائة يضيف مصدرنا-
ورجح ذات المصدر أن يتم توزيع مفاتيح السكنات على أصحابها نهاية السنة على أقصى تقدير في حال عدم تعطل المشاريع التي ترجع في كثير من الأحيان إلى الاضطرابات الجوية، حيث سبق للمستفيدين منها أن حصلوا على قرارات الاستفادة المسبقة.
وتتوزع المواقع السكنية المخصصة للمستفيدين في كل من بلديات سيدي موسى وسحاولة وسويدانية وجسر قسنطينة، وتعتبر هذه الحصة الأكبر من نوعها في إطار البرنامج الذي باشره آنذاك صندوق "الأفنبوس"، باعتبار أن آخر حصة تم توزيعها بالعاصمة تمثلت في مشروع 600 مسكن بالكاليتوس.
ومعلوم أن الصندوق الوطني لمعادلة الخدمات الاجتماعية تخلى في السنوات الأخيرة عن مهمة إنجاز المشاريع السكنية لعدم تخصص القطاع فيها من جهة، وكذلك رغبة في أن تكون الجهة المخولة بإنجاز المشاريع السكنية تتمثل في وزارة السكن، ما جعل دوره يقتصر على تقديم الإعانات المالية للمستفيدين من برنامج السكن التساهمي المقدرة بـ 50 مليون سنتيم.