أظهرت نتائج أحدث استطلاع لرويترز/إبسوس على مستوى الولايات الأميركية نشرت نتائجه، السبت، إن المرشحة الديمقراطية للرئاسة هيلاري كلينتون تحافظ على تقدمها الكبير في السباق للفوز بالمجمع الانتخابي.
وتتقدم كلينتون على منافسها الجمهوري دونالد ترامب في أغلب الولايات، التي يحتاج إلى الفوز بها إذا كان يريد أن تكون له فرصة في نيل الحد الأدنى من الأصوات للفوز وهو 270 صوتا.
ووفقا للاستطلاع فكلينتون لديها فرصة تزيد عن 95 في المئة للفوز إذا أجريت الانتخابات هذا الأسبوع، والنتيجة المرجحة هي حصول كلينتون على 326 صوتا مقابل 212 لترامب في المجمع الانتخابي.
وأدى ترامب أفضل أداء له، الأربعاء، في المناظرة الثالثة والأخيرة خلال الحملة الانتخابية، لكن استطلاعات الرأي أظهرت أن كلينتون فازت أيضا بالمناظرة، فيما يشكك ترامب في تلك النتائج.
وتشير بعض استطلاعات الرأي إلى أن السباق ازدادت حدته قليلا هذا الأسبوع، رغم أن استطلاعات أخرى أوضحت احتفاظ كلينتون بتقدمها المطرد.
لكن الاستطلاع يوضح أن الصورة الأوسع ستظل قاتمة بالنسبة لترامب قبل 17 يوما على انتخابات الثامن من نوفمبر.
وأحرز ترامب تقدما في ساوث كارولاينا، حيث عزز تقدمه الضئيل الأسبوع الماضي إلى 7 نقاط، لكنه تراجع في أريزونا التي أصبح من الصعب التكهن بنتيجتها.
وحافظت كلينتون أيضا على تقدمها في فلوريدا وبنسلفانيا اللتين تمتلكان 49 صوتا في المجمع الانتخابي، ولا يزال التنافس محتدما في أوهايو.
ووفقا للاستطلاع الأخير فإن الإقبال المنخفض من الناخبين على التصويت يفيد ترامب بشكل عام، لكن أفضل أمل له في النجاح هو ارتفاع نسبة إقبال الناخبين الجمهوريين على التصويت وانخفاض نسبة الناخبين الديمقراطيين في المقابل.
آخر الإستفتاءات إستفتاءات
هل تؤيد مشروع تدريس المواد العلمية بالفرنسية في الثانوي؟
أعارض
أؤيد
هل سيقضي إنشاء هيئة عليا مستقلة للإنتخابات على شبهة التزوير
نعم
لا
هل سيضفي تنصيب هيئة الانتخابات شفافية على الإقتراع؟
نعم
لا
هل تعتقد أن شكيب خليل سيعود إلى الحكومة؟
يعود
لا يعود
ما هي الحكومة الأنسب لتسيير المرحلة الحالية؟
حكومة توافقية
حكومة الأغلبية البرلمانية
حكومة تكنوقراطية
كيف ترى قرار حل جهاز المخابرات وإلحاق مصالحه بالرئاسة؟
خطوة نحو الدولة المدنية
تغيير للتسمية فقط
خطوة نحو الشفافية
هل تعتقد أن التعديل الدستوري سيؤسس للدولة المدنية؟
أتوقع
لا أتوقع
اختر الشخصية السياسية لعام 2015
عمار سعداني
لويزة حنون
عبد الرزاق مقري
هل دفن مشروع مزراق بعد تصريحات بوتفليقة؟
نعم
لا
هل سيؤثر تعثر الخضر على الحلم الروسي؟
شارك برأيك
من يتحمل مسؤولية إخفاق "الخضر" أمام الكاميرون ؟
فضائح الكتاب المدرسي هل هي الشجرة التي تغطي غابة الإصلاحات؟
هل ينجح "راييفاتش" مع المحاربين؟
قطاع التربية بين "سرية الإصلاحات" و"التوظيف السياسي"
ما السبيل لإنهاء نزيف البراءة؟
هل يخترق الخضر مجموعة الموت؟
فضائح بكالوريا 2016: من المتسبب وما الحلّ؟
هل ينال المحاربون من القراصنة؟
سيطرة الحكومة على الوضع الاقتصادي بين التفاؤل والواقع الصعب
ما قدرة النسور على تجديد العبور؟
الأكثر تفاعلا
1قرعة "داعشية" بين تونسي وسوري لتنفيذ عملية انتحارية
2منذ إعلانه "الخلافة".. هذه أبرز محطات تنظيم "داعش"
3مسلمو إيطاليا يتظاهرون ضد إغلاق مساجد في روما
4بن كيران: حزبنا ليس للمحجبات فقط
5اغتيال ضابط كبير في الجيش المصري
Français English
الرأي
جمال لعلامي
علـّمنا "الجوع والحفى"!
عبد الناصر
إذا أنت أكرمت الكريم...
حبيب راشدين
القاعدة والاستثناء في "سُنَن" التقاعد
جمال لعلامي
ضعيف ومخيف!
حسين لقرع
تلاميذ "الفايسبوك" و"النسخ واللصق"
صالح عوض
حرب فناء تهدد السودان ومصر والعراق وسورية
تهامي مجوري
الأزمات الاقتصادية وروح الاستثمار
ياسين معلومي
روراوة – ماجر .. والصلح خير
سليم قلالة
سعداء بالتزوير في أمريكا!
عبد الناصر
الحاجة وحيدة تردّ على هولاند!
الفيديو
مولودية بجاية تواصل تحضيراتها لمواجهة مازمبي
عمي يونس.. ذاكرة الحربين العالميتين تتنقل في أزقة جيجل
طفلة روسية تتحدث سبع لغات بينها العربية والصينية
الجلفة تستقبل كبار السينمائيين في أيام “سينما الثورة” على طريقة الكبار
المسبار الأوروبي "سكياباريلي" يلامس سطح المريخ
تيزي وزو: متقاعدو “أونيام” يغلقون مقر المديرية العامة
مركز بيار وماري كوري لعلاج السرطان ضغط ونقص في التجهيزات
ظهور كاتبةٍ قطرية في برنامج تلفزيوني دون حجاب يثير جدلاً
من هي القوات التي تشارك في معركة الموصل؟
جيران وأقارب "أحمد ياسين" لايزالون تحت الصدمة
استطلاع لرويترز يظهر تقدم كلينتون بقوةعلى ترامب
وكالات
أظهرت نتائج أحدث استطلاع لرويترز/إبسوس على مستوى الولايات الأميركية نشرت نتائجه، السبت، إن المرشحة الديمقراطية للرئاسة هيلاري كلينتون تحافظ على تقدمها الكبير في السباق للفوز بالمجمع الانتخابي.
تغطيات ذات صلة
بن كيران: حزبنا ليس للمحجبات فقط
منذ إعلانه "الخلافة".. هذه أبرز محطات تنظيم "داعش"
قرعة "داعشية" بين تونسي وسوري لتنفيذ عملية انتحارية
تجدد المعارك في اليمن مع سعي الأمم المتحدة لتمديد الهدنة
جرحى حلب ما زالوا بانتظار إجلائهم في اليوم الثالث من الهدنة
وتتقدم كلينتون على منافسها الجمهوري دونالد ترامب في أغلب الولايات، التي يحتاج إلى الفوز بها إذا كان يريد أن تكون له فرصة في نيل الحد الأدنى من الأصوات للفوز وهو 270 صوتا.
ووفقا للاستطلاع فكلينتون لديها فرصة تزيد عن 95 في المئة للفوز إذا أجريت الانتخابات هذا الأسبوع، والنتيجة المرجحة هي حصول كلينتون على 326 صوتا مقابل 212 لترامب في المجمع الانتخابي.
وأدى ترامب أفضل أداء له، الأربعاء، في المناظرة الثالثة والأخيرة خلال الحملة الانتخابية، لكن استطلاعات الرأي أظهرت أن كلينتون فازت أيضا بالمناظرة، فيما يشكك ترامب في تلك النتائج.
وتشير بعض استطلاعات الرأي إلى أن السباق ازدادت حدته قليلا هذا الأسبوع، رغم أن استطلاعات أخرى أوضحت احتفاظ كلينتون بتقدمها المطرد.
لكن الاستطلاع يوضح أن الصورة الأوسع ستظل قاتمة بالنسبة لترامب قبل 17 يوما على انتخابات الثامن من نوفمبر.
وأحرز ترامب تقدما في ساوث كارولاينا، حيث عزز تقدمه الضئيل الأسبوع الماضي إلى 7 نقاط، لكنه تراجع في أريزونا التي أصبح من الصعب التكهن بنتيجتها.
وحافظت كلينتون أيضا على تقدمها في فلوريدا وبنسلفانيا اللتين تمتلكان 49 صوتا في المجمع الانتخابي، ولا يزال التنافس محتدما في أوهايو.
ووفقا للاستطلاع الأخير فإن الإقبال المنخفض من الناخبين على التصويت يفيد ترامب بشكل عام، لكن أفضل أمل له في النجاح هو ارتفاع نسبة إقبال الناخبين الجمهوريين على التصويت وانخفاض نسبة الناخبين الديمقراطيين في المقابل.