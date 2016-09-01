كان على متنها 60 راكبا ومتوجهة إلى ولاية سوق أهراس احتراق حافلة لنقل المسافرين كاد يخلف كارثة في ورقلة

نجا في حدود الساعة الثامنة مساء، الجمعة، زهاء 60 مسافرا كانوا على متن حافلة من نوع هيقر متوجهين من ورقلة إلى سوق أهراس، من كارثة حقيقية عقب نشوب حريق هائل بالحافلة ذاتها، ولحسن الحظ، فإنه لم يسفر عن أي خسائر في الأرواح ولم تسجل أي إصابات أو جروح للركاب الذين عاشوا أجواء رعب أثناء الواقعة.

وقال شهود عيان إن الحادثة سجلت على بعد 30 كلم عن مدخل ولاية ورقلة عبر الطريق الوطني الرابط بين عاصمة الولاية والمقاطعة الإدارية تقرت، بالضبط بإقليم بلدية حاسي بن عبد الله، مؤكدين أن الاكتشاف السريع للعطب الذي أصاب الحافلة جنب وقوع كارثة حقيقية بعدما تفطن سائق الحافلة إلى وجود دخان كثيف يتصاعد من محرك الحافلة مما اضطره إلى التوقف وإنزال جميع الركاب، إذ لم يمر وقت طويل حتى اندلع حريق هائل، حوّل الحافلة في رمشة عين إلى هيكل حديدي متفحم.

وقد سارعت مصالح الحماية المدنية إلى عين المكان وقامت بإخماد الحريق، بينما فتحت المصالح الأمنية المختصة تحقيقا في الحادثة التي لا تزال أسبابها غير معروفة، في الوقت الذي أرجعت فيه مصادر السبب إلى شرارة اشتعلت داخل محرك الحافلة.