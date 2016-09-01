اندلعت اشتباكات عنيفة بين قوات النظام السوري ومسلحي المعارضة، السبت، في حلب بعيد انتهاء هدنة كانت أعلنتها روسيا، حسب ما أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان.
وقال المرصد، إن أول غارة جوية سورية أو روسية على حلب منذ بدء روسيا تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار، يوم الخميس، استهدفت جبهة رئيسية في جنوب غرب المدينة.
وأضاف المرصد، إنه تم تسجيل وقوع اشتباكات عنيفة وقصف مدفعي في عدة أحياء من حلب على طول جبهة القتال في المدينة المقسمة منذ 2012 بين أحياء غربية تحت سيطرة النظام وشرقية تحت سيطرة مسلحي المعارضة.
وأكد مراسل وكالة فرانس برس في الأحياء الشرقية لحلب سماع دوي القصف المدفعي.
ولم يقدم المرصد أي حصيلة لضحايا محتملين.
وبعد أن كانت روسيا كثفت قصفها على الأحياء الشرقية لحلب منذ الثاني والعشرين من سبتمبر واتهامها بارتكاب جرائم حرب، عادت وأعلنت عن هدنة من ثلاثة أيام انتهت في الساعة 19:00 بالتوقيت المحلي (16:00 ت.غ) من يوم السبت.
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غارات واشتباكات عنيفة في حلب بعد انتهاء الهدنة
وكالات - الشروق أونلاين
اندلعت اشتباكات عنيفة بين قوات النظام السوري ومسلحي المعارضة، السبت، في حلب بعيد انتهاء هدنة كانت أعلنتها روسيا، حسب ما أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان.
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وقال المرصد، إن أول غارة جوية سورية أو روسية على حلب منذ بدء روسيا تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار، يوم الخميس، استهدفت جبهة رئيسية في جنوب غرب المدينة.
وأضاف المرصد، إنه تم تسجيل وقوع اشتباكات عنيفة وقصف مدفعي في عدة أحياء من حلب على طول جبهة القتال في المدينة المقسمة منذ 2012 بين أحياء غربية تحت سيطرة النظام وشرقية تحت سيطرة مسلحي المعارضة.
وأكد مراسل وكالة فرانس برس في الأحياء الشرقية لحلب سماع دوي القصف المدفعي.
ولم يقدم المرصد أي حصيلة لضحايا محتملين.
وبعد أن كانت روسيا كثفت قصفها على الأحياء الشرقية لحلب منذ الثاني والعشرين من سبتمبر واتهامها بارتكاب جرائم حرب، عادت وأعلنت عن هدنة من ثلاثة أيام انتهت في الساعة 19:00 بالتوقيت المحلي (16:00 ت.غ) من يوم السبت.