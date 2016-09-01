البشير: اتهامات العفو الدولية لقواتنا باستخدام أسلحة كيميائية كاذبة

أ ف ب - الشروق أونلاين

وصف الرئيس السوداني عمر البشير، السبت، اتهامات منظمة العفو الدولية بأنها "كاذبة"، وذلك بعد أن كانت المنظمة المدافعة عن حقوق الإنسان قد تحدثت عن هجمات كيميائية نفذتها القوات السودانية ضد مدنيين في دارفور غربي البلاد.

وقال البشير وهو يتحدث في اجتماع لحزب المؤتمر الوطني: "لقد تابعتم خلال الأيام الماضية الإدعاءات الكاذبة لمنظمة أمنستي انترناشونال (منظمة العفو) حول استخدام أسلحة كيميائية وهذه إدعاءات كاذبة وفارغة".

واتهمت منظمة العفو الدولية في تقرير الشهر الفائت القوات السودانية، بأنها شنت نحو 30 هجوماً بين جانفي وسبتمبر ضد بلدات في منطقة جبل مارة في دارفور في إطار حملة عسكرية أوسع نطاقاً ضد المتمردين.

ورجحت منظمة العفو، أن يكون "ما بين 200 و250 شخصاً قد قتلوا نتيجة تعرضهم لمواد كيميائية، غالبيتهم أطفال" وذلك خلال هجمات وجهت أصابع الاتهام فيها إلى السودان الموقع منذ العام 1999 على معاهدة لمنع الأسلحة الكيميائية.

وتضمن تقرير المنظمة صوراً لأطفال أصيبوا في الهجمات وصوراً بالأقمار الصناعية لقرى دمرت ومدنيين فروا من منازلهم إضافة إلى مقابلات مع خبراء أسلحة كيميائية.

وأصبحت دارفور منذ 2003 مسرحاً لمعارك دامية عندما حمل متمردون يتحدرون من أقليات إثنية السلاح ضد سلطة الخرطوم، فشن البشير حملة معاكسة عنيفة.

ومنذ ذلك الوقت تقدر الأمم المتحدة عدد القتلى بـ300 ألف، فضلاً عن 2.5 مليون نازح.