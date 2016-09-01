موالون يدقون ناقوس الخطر ويطالبون بالتحقيق نفوق أبقار بعد تلقيحها ضد الكلب بغليزان

حالة من الهلع يعيشها مربو الأبقار الحلوب بولاية غليزان، بسبب نفوق ثلاث منها، مؤخرا، بمنطقة العيايدة التابعة إقليميا لدائرة زمورة بعد تلقيها لتلقيح ضد داء الكلب الذي باشرته المصالح البيطرية.

وحسب ما علمته "الشروق"، من المربي الذي فقد 3 رؤوس من الأبقار الحلوبة، فإنه قام بإخطار المصالح البيطرية بزمورة وأيضا بغليزان منذ أكثر من أسبوع لكن لا أحد أعاره اهتماما بسبب التقاعس في التحقيق في الحادثة التي يبدو بأن لها علاقة بالتلقيح وتهربت من المسؤولية، حيث كان من الضروري عليها أن تتنقل مباشرة إلى مكان تواجد الأبقار وقبل دفنها للتحقيق بحسب المتضرر، من خلال إجراء تحاليل فورية بقطع رؤوس الأبقار النافقة، وتحويلها على معهد باستور لمعرفة مدى إصابتها بالكلب جراء هذا التلقيح أو تحديد سبب آخر لنفوقها.

الأبقار النافقة بحسب أصحابها، كانت بصحة جيدة وتدر الحليب الذي يوجه مباشرة إلى مؤسسة لتصنيع الحليب ببجاية، وصاحبها يمتلك الشهادات البيطرية التي تؤكد سلامتها من أي مرض، وهو ما يثير الشكوك أكثر حول هذا التلقيح الذي ربما به خلل تسبب في نفوق هذه الأبقار؛ وهي معطيات ربما تفيد أكثر المصالح البيطرية في تحقيقاتها، إلا أنها تماطلت في ذلك رغم مرور أكثر من أسبوع على هذه الحادثة، ما أدخل الشك في نفوس مربي الأبقار وجعلهم يستغيثون بوالي الولاية لحمل المصالح البيطرية لفتح تحقيق عاجل وتحديد المسؤوليات وتشخيص سبب نفوق هذه الأبقار.

الشروق من جهتها اتصلت هاتفيا بالمدير الولائي للفلاحة بغليزان، لأخذ رأيه بخصوص حادثة نفوق الأبقار، باعتبار أن المصالح البيطرية تتبع مديريته، إلا أن هاتفه ظل يرن دون أن يرد عن مكالماتنا.