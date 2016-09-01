مكالمات غير محدودة و10 "جيغا أوكتي" من الأنترنت "أوريدو" تطلق خدمة "ماكسي 4000"

أطلق متعامل الهاتف النقال "أوريدو" لفائدة زبائنه التعبئة الجديدة "ماكسي 4000"، بعد أن دخل خدمة الجيل الرابع، ونجاح خدمتي تعبئة "ماكسي 1000 و2000".

وتمنح التعبئة الجديدة حسب "أوريدو" للزبائن والخواص العديد من المزايا من بينها المكالمات غير محدودة يوميا من الساعة السادسة مساءا إلى غاية السادسة صباحا، و10 "جيغا أوكتي" من الانترنت، فضلا عن 4000 دج كرصيد صالح للمكالمات والرسائل النصية القصيرة نحو جميع الشبكات الوطنية ونحو الخارج، صالح لمدة 30 يوما.