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مقتل شرطييّن وإصابة 19 شخصاً في تفجير شرق تركيا
قالت مصادر أمنية، إن شرطيين اثنين قتلا وأصيب 19 شخصاً عندما انفجرت سيارة ملغومة قرب مركبة شرطة مارة في إقليم بينغول في شرق تركيا، الأحد.
وقالت المصادر الأمنية، إن القنبلة التي زرعها مسلحون من حزب العمال الكردستاني المحظور انفجرت قرب مكتب حاكم الإقليم.
وأضافت المصادر، إن هناك ستة من رجال الشرطة بين المصابين.
وتعرضت منطقة جنوب شرق تركيا التي تقطنها أغلبية كردية لموجات عنف منذ انهيار وقف لإطلاق النار استمر عامين ونصف العام بين الدولة وحزب العمال الكردستاني العام الماضي.
وتعتبر تركيا والولايات المتحدة وأوروبا حزب العمال الكردستاني الذي يطالب بالحكم الذاتي للأكراد منظمة إرهابية.
وقتل أكثر من 40 ألف شخص أغلبهم من الأكراد منذ أن لجأ الحزب لحمل السلاح ضد الدولة قبل نحو 30 عاماً.
AZIZ - ALGER2016/10/23 على 12:321
اردوغان؟!كان يظن ان مساهمته في تدمير البلاد الاسلامية وسفك دماء اهلها يمر دون عقاب .وكان يظن ان ارضاء الغرب الصهيوصليبي {كفرا بآيات الله} سيعيد له مجده الضائع . لقد صدق بغبائه انه اصبح حليفا نديا محترما بين الكبار فراح يبالغ في خدمتهم على حساب امته الطبيعية ليجد نفسه مهددا في كيانه وانه مستهدفا كباقي الدول التي ساهم في استهدافها ..مهما كان المخاض الذي تمر به المنطقة فكل الدول ستبعث من جديد إلا تركيا والسعودية فاختفائهما سيكون ابديا .وهذا جزاء خدام المشروع الصهيو امريكي