أعلن المدير العام للديوان المهني للحبوب، محمد بلعبدي، الأحد، عن الشروع في التحضيرات الأولى لحملة البذر والحرث لسنة 2016 ومباشرة توزيع الأسمدة والبذور على الفلاحين لزرع مساحة الحرث التي بلغت هذا العام 3.5 مليون هكتار.
وقال بلعبدي لدى حلوله ضيفا في برنامج "ضيف الصباح"، بالقناة الإذاعية الأولى، إن الديوان يضع في خدمة الفلاحين المنتجين للثروة ما لا يقل عن 42 وحدة مكننة لمرافقتهم في عمليات البذر والحرث بالإضافة إلى 22 محطة لمعالجة البذور يمكنها معالجة أكثر من 04 ملايين قنطار.
وأشار في السّياق، أن الديوان المهني للحبوب دخل في شراكة مزدوجة مع المجمع الفرنسي "آسريال" لإنتاج البذور، مشيرا إلى إنه تمت الموافقة على استيراد 04 أنواع من البذور إلى حد الآن، كما يتم العمل وفق الشراكة المذكورة على تحسين البذور المحلية.
من جانب آخر، صرح بلعبدي أن الديوان المهني للحبوب عاكف على تحضيرات مهمة تؤهله للدخول في مرحلة إنتاج القمح، حيث تحصل على أراضي فلاحية شرق البلاد - ولاية تبسة- في انتظار حصوله على أراضي في مناطق جنوبية و في الهضاب العليا، بالإضافة إلى دخول الديوان في شراكة مع 34 مزرعة نموذجية، وشروعه في عمليات حفر للآبار.
وبخصوص مساعدة الديوان المهني للحبوب الفلاحين على حفر الآبار، ذكر المتحدث أن الأمر متعلق بمصالح وزارة الموارد المائية التي من شأنها وحدها تحديد مناطق الحفر والتسريح بها من أجل تفادي خسارة محاولات الحفر الفاشلة.
وذكر في السياق أن الديوان لجأ بالاشتراك مع عدد من الفلاحين إلى اقتناء آلات السقي بواسطة قرض النّجاعة، وقال إن العملية عرفت نجاحا كبيرا، حيث بات بإمكاننا حاليا سقي مساحة 50 ألف هكتار، مؤكدا أن البرنامج مستمر خاصة في المناطق الصحراوية بعد نجاح عملية الري المحوري في ولاية ورقلة العام الماضي.
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مباشرة توزيع الأسمدة والبذور على الفلاحين
تحضيرات لانطلاق حملة الحرث لـ3.5 مليون هكتار
الشروق أون لاين
أعلن المدير العام للديوان المهني للحبوب، محمد بلعبدي، الأحد، عن الشروع في التحضيرات الأولى لحملة البذر والحرث لسنة 2016 ومباشرة توزيع الأسمدة والبذور على الفلاحين لزرع مساحة الحرث التي بلغت هذا العام 3.5 مليون هكتار.
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وقال بلعبدي لدى حلوله ضيفا في برنامج "ضيف الصباح"، بالقناة الإذاعية الأولى، إن الديوان يضع في خدمة الفلاحين المنتجين للثروة ما لا يقل عن 42 وحدة مكننة لمرافقتهم في عمليات البذر والحرث بالإضافة إلى 22 محطة لمعالجة البذور يمكنها معالجة أكثر من 04 ملايين قنطار.
وأشار في السّياق، أن الديوان المهني للحبوب دخل في شراكة مزدوجة مع المجمع الفرنسي "آسريال" لإنتاج البذور، مشيرا إلى إنه تمت الموافقة على استيراد 04 أنواع من البذور إلى حد الآن، كما يتم العمل وفق الشراكة المذكورة على تحسين البذور المحلية.
من جانب آخر، صرح بلعبدي أن الديوان المهني للحبوب عاكف على تحضيرات مهمة تؤهله للدخول في مرحلة إنتاج القمح، حيث تحصل على أراضي فلاحية شرق البلاد - ولاية تبسة- في انتظار حصوله على أراضي في مناطق جنوبية و في الهضاب العليا، بالإضافة إلى دخول الديوان في شراكة مع 34 مزرعة نموذجية، وشروعه في عمليات حفر للآبار.
وبخصوص مساعدة الديوان المهني للحبوب الفلاحين على حفر الآبار، ذكر المتحدث أن الأمر متعلق بمصالح وزارة الموارد المائية التي من شأنها وحدها تحديد مناطق الحفر والتسريح بها من أجل تفادي خسارة محاولات الحفر الفاشلة.
وذكر في السياق أن الديوان لجأ بالاشتراك مع عدد من الفلاحين إلى اقتناء آلات السقي بواسطة قرض النّجاعة، وقال إن العملية عرفت نجاحا كبيرا، حيث بات بإمكاننا حاليا سقي مساحة 50 ألف هكتار، مؤكدا أن البرنامج مستمر خاصة في المناطق الصحراوية بعد نجاح عملية الري المحوري في ولاية ورقلة العام الماضي.