البغدادي يظهر في الموصل وتقارير عن تمرد ضد "داعش"

أعلن وزير الداخلية في إقليم كردستان العراق كريم سنجاري، أن القوات العراقية باتت على مشارف الموصل، مضيفاً أن زعيم تنظيم الدولة الإسلامية (داعش) أبو بكر البغدادي شوهد في المدينة قبل أيام.

وبحسب موقع "عربي 21"، قال الوزير كريم سنجاري، السبت، إن "القوات العراقية على بعد خمسة كيلومترات من الموصل"، مشيراً إلى أن "هناك مؤشرات على تمرد ضد تنظيم داعش في المدينة".

وأضاف أن "عناصر التنظيم، من المرجح أن يكون عددهم بين أربعة وثمانية آلاف، سيبدون مقاومة شرسة بسبب أهمية الموصل الرمزية" بالنسبة إليهم.

وأكد الوزير، أن قوات البشمركة استعادت 20 قرية فيما حرر الجيش العراقي 10.

ونقل ما وصفه بتقارير من داخل المدينة مفادها، أن زعيم "داعش" أبا بكر البغدادي، شوهد في الموصل قبل ثلاثة أيام وهو يشجع مسلحيه.

وتحدث عن تقارير تفيد بمهاجمة بعض سكان الموصل لعناصر التنظيم المتشدد، ما أسفر عن مقتل بعض تلك العناصر في الشوارع، لافتاً إلى أن الكثير من المسلحين حاولوا الفرار، لكن التنظيم قام بإعدامهم.