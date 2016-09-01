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البغدادي يظهر في الموصل وتقارير عن تمرد ضد "داعش"
أعلن وزير الداخلية في إقليم كردستان العراق كريم سنجاري، أن القوات العراقية باتت على مشارف الموصل، مضيفاً أن زعيم تنظيم الدولة الإسلامية (داعش) أبو بكر البغدادي شوهد في المدينة قبل أيام.
وبحسب موقع "عربي 21"، قال الوزير كريم سنجاري، السبت، إن "القوات العراقية على بعد خمسة كيلومترات من الموصل"، مشيراً إلى أن "هناك مؤشرات على تمرد ضد تنظيم داعش في المدينة".
وأضاف أن "عناصر التنظيم، من المرجح أن يكون عددهم بين أربعة وثمانية آلاف، سيبدون مقاومة شرسة بسبب أهمية الموصل الرمزية" بالنسبة إليهم.
وأكد الوزير، أن قوات البشمركة استعادت 20 قرية فيما حرر الجيش العراقي 10.
ونقل ما وصفه بتقارير من داخل المدينة مفادها، أن زعيم "داعش" أبا بكر البغدادي، شوهد في الموصل قبل ثلاثة أيام وهو يشجع مسلحيه.
وتحدث عن تقارير تفيد بمهاجمة بعض سكان الموصل لعناصر التنظيم المتشدد، ما أسفر عن مقتل بعض تلك العناصر في الشوارع، لافتاً إلى أن الكثير من المسلحين حاولوا الفرار، لكن التنظيم قام بإعدامهم.
AZIZ - ALGER2016/10/23 على 12:591
لقد اسفرت اتفاقية امريكوسعودية على الابقاء على ممرا آمنا لداعش حتى يتنقلون من الموصل الى الرقة ودير الزور في سوريا ولقد شوهدت مئات السيارات رباعية الدفة تنتقل عبر هذا الممر تحت حماية الطائرات الامريكية التي عللت تواجدها في الموصل بمساهمتها في تحريرها ..بحيث ان امريكا نسقت مع قيادات داعش لاخلاء المقرات والتنقل للممر لتقوم بعدها الطائرات الامريكية بقنبلة تلك المقرات للتمويه على انها تضرب داعش ..يااعربان الم تتساءلوا عن سر التهجير المتعمد من طرف الجميع على الشعب السوري وجمع كل طائفة في منطقة معينة
Mouhadjir - New Land2016/10/23 على 13:41
كذبت و افتريت.. التهجير في العراق و سورية ضد المسلمين السنة فقط.
يهجر اهل السنة المسلمين لتوطين الشيعة المرتزقة المشركين.
لو كنت صادقا اذكر لي مكان واحد تم فيه تهجير الشيعة !!?
ابو هاجر تيارت الجزائر2016/10/23 على 13:052
شوهد البغدادي قبل أيام في الموصل ؟!؟!؟هذا ورقة مهمة وتبرير جيد لرافضة وحلف الناتو الصليبي لقتل نساء وأطفال وشيوخ سكان الموصل حسبنا الله ونعم الوكيل