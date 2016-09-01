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من هي القوات التي تشارك في معركة الموصل؟
البابا فرنسيس يبكي قتلى العراق
تحدث البابا فرنسيس، الأحد، عن المعارك و"القتل بدم بارد" حول الموصل، داعياً للصلاة من أجل "مستقبل آمن والسلام والمصالحة" في العراق.
وقال بابا الفاتيكان أمام عشرات آلاف المصلين: "إنني قريب في هذه الساعات الرهيبة من الشعب العراقي بأكمله، خصوصاً سكان الموصل".
وتابع "نشعر بالصدمة بسبب أعمال العنف الشنيعة التي ترتكب منذ مدة طويلة ضد المواطنين الأبرياء من مسلمين ومسيحيين أو أفراد الجماعات العرقية والأديان الأخرى".
وأكد البابا: "أشعر بالحزن خصوصاً لدى السماع بجرائم قتل بدم بارد ترتكب ضد العديد من الأبناء في هذه الأرض الحبيبة، وبينهم أطفال. هذه القسوة تدفعنا إلى البكاء وتتركنا عاجزين عن الكلام".
وأعرب عن تضامنه مع العراقيين، موضحاً أنه يصلي "للعراق لكي يكون قوياً ليتمكن من التقدم نحو مستقبل آمن والمصالحة والسلام، رغم الشدائد التي تلم به".
ثم طلب من المصلين في ساحة القديس بطرس، - نحو 50 ألف شخص -، الصلاة بصمت.
وتحاول القوات العراقية مواصلة هجومها على الموصل لاستعادتها من مقاتلي تنظيم الدولة الإسلامية (داعش) رغم هجوم مفاجئ لهؤلاء استهدف كركوك ما دفع بالجيش إلى إرسال تعزيزات.
ويبدي المجتمع الدولي ومنظمات غير حكومية قلقها حيال مصير السكان العالقين في الموصل.
ناصح...........أمين2016/10/23 على 14:261
عند رؤية هذه الفضائع .......إن العين لتدمع و إن القلب ليحزن.........
و لا نملك إلا أن نقول :اللهم الطف بعبادك
إنهم عبادك يا الله.....إنهم عبادك يا الله....إنهم عبادك يا الله......فاللهم الطف بهم.....اللهم عجل برفع البلاء عنهم
اللهم لا تؤاخذنا بما فعله السفهاء منا و لا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك فينا و لا يرحمنا............آمين
حسبنا الله و نعم الوكيل....حسبنا الله و نعم الوكيل ....حسبنا الله و نعم الوكيل