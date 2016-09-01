المصابون يستجيبون للعلاج وسرعان ما يعاودهم الداء مرض غريب ينتشر بين أطفال الوادي ودعوات إلى فتح تحقيق وبائي

تنتشر في عديد بلديات ولاية الوادي ومنذ حوالي الشهر أعراض مرض غريب مسجل خاصة بين فئة الأطفال دون سن الثانية عشر، تتمثل في الإسهال الشديد والآلام الحادة في البطن، والحمى وهو ما دفع بالأولياء إلى دق ناقوس الخطر، ودعوا إلى فتح تحقيق وبائي حوله.

نقل عدد من الآباء والأمهات في بلديات متفرقة من الوادي على غرار قمار تغزوت حاسي خليفة للشروق أن الكثير من أبنائهم يعانون ومنذ فترة ليست بالقصيرة من مرض غريب تتمثل أعراضه في الآلام الحادة على مستوى البطن والإسهال الشديد والحمى والقيء، وأضافوا بأن عدوى هذا المرض تنتقل بسرعة البرق بين أطفال الأسرة الواحدة، ثم بين أبناء الحي الواحد، وأشاروا بأنهم يعرضون المصابين للاستشفاء على الأطباء أين يتلقون العلاجات اللازمة ويتعافون بعدها مباشرة، لكن بشكل مؤقت، إذ وبعد تعافيهم بأيام قليلة تعود لهم نفس الأعراض. وأعرب الأولياء عن قلقهم الشديد على صحة أولادهم جراء الانتشار الرهيب للمرض بينهم ودعوا السلطات للتحرك وفتح تحقيق وبائي في هذا الشأن.

من جهته، أكد مصدر طبي لـ"الشروق" أن ما يعانيه العديد من الأطفال في الولاية خلال هذه الأسابيع ليس بالمرض المحدد إنما هو عبارة عن أمراض متعددة، لكنها عادية كالإسهال، الحمى وغيرها، وأرجع سبب تزايد الإصابة به إلى الانتشار الرهيب للذباب في المنطقة مع بداية فصل الخريف أين تتزايد أعداده بشكل لافت، ولأن الذباب يقتات في الأساس على الفضلات ويحط في أماكن القاذورات، فإنه يرجح انه الناقل الأول لهذه الأمراض، كما لم يستبعد محدثنا أن الشاحنات الناقلة للفضلات الحيوانية والتي يستعملها الفلاحون في المنطقة كسماد زراعي في حقول زراعة البطاطا أن تكون عاملا إضافيا في انتشار هكذا أمراض، خاصة تلك الشاحنات التي تركن في وسط الأحياء السكانية والتي تحمل معها ديدانا وحشرات، خاصة وأن الأطفال عادة ما يتخذون من مواقع ركنها مكانا للعلب، ودعا محدثنا السلطات المحلية وكذا مصالح الأمن إلى تشديد عملية الرقابة على أماكن بيع السماد الناتج عن الفضلات الحيوانية وجعله بعيدا عن مواقع التجمعات السكانية وكذا منع توقف الشاحنات بين المساكن، كما نصح السكان بضرورة الغسل الجيد للخضر والفواكه قبل طهيها وأكلها واحترام جميع قواعد النظافة واستعمال المبيدات الحشرية واتباع القواعد الخاصة باستعمالها، ودعا من جهة أخرى السلطات الصحية المركزية إلى فتح تحقيق وبائي في هذا المرض للتأكد من طبيعة وكشف السبب الحقيقي لانتشاره.