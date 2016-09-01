تمكن الجيش الشعبي الوطني من القضاء على 18 إرهابيا وتوقيف 6 آخرين و 11 عنصر دعم خلال شهر سبتمبر الفارط.
وجاء في حصيلة لمجلة الجيش التابعة لوزارة الدفاع الوطني، أنه تم خلال نفس الفترة استرجاع فيما يخص الأسلحة "03 رشاشات من نوع ديكتاريوف ورشاش من نوع PKT و04 رشاشات من نوع RPK و22 بندقية ألية كلاشينكوف، ورشاش من نوع M16، و14 بندقية نصف ألية من نوع سيمنوف"، وكذا "04 مسدس آلي وبندقية ذات منظار و05 بنادق صيد و22 بندقية تقليدية الصنع و7 بنادق تكرارية" إلى جانب "04 ألغام تقليدية الصنع و53 قنبلة تقليدية الصنع و13 قنبلة يدوية".
أما فيما يخص الذخيرة فقد تم استرجاع "10 قذائف 7 GPR و10 قذائف هاون 82 ملم وكذا 27 مخازن للذخيرة و8847 طلقة من مختلف العيارات"، بالإضافة إلى 13 صمام هاون زائد 9 حشوات دافعة و2 مشاغل" .
أما فيما يخض الأغراض الأخرى فقد تم استرجاع حسب ذات الحصيلة "98 جهاز كشف عن المعادن و90 مطرقة ضاغطة" بالإضافة إلى "141 مولدا كهربائيا و04 نظارات ميدان".
وأكد المصدر ذاته ان "الجيش الشعبي الوطني يواصل تنفيذ مهامه بفضل عزيمة أفراده وجاهزيتهم الدائمة حتى القضاء النهائي على ما تبقى من فلول الجماعات الإرهابية".
وفي إطار مكافحة الجريمة المنظمة - تضيف نفس الحصيلة- "تمكنت وحدات الجيش الشعبي الوطني من توقيف 336 مهربا و541 مهاجرا غير شرعيا من مختلف الجنسيات وكذا 84 تاجر مخدرات "، تم على إثرها اكتشاف" 37 مخبأ وملجأ" وحجز " 6ر2994 كلغ من الكيف المعالج و214135 لتر من الوقود" بالإضافة إلى "50 سيارة رباعية الدفع و43 شاحنة و42 سيارة بالإضافة إلى 09 دراجات نارية".
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توقيف 336 مهرب و541 مهاجر غير شرعي من مختلف الجنسيات
القضاء على 18 إرهابيا خلال سبتمبر الفارط
الشروق أون لاين
تمكن الجيش الشعبي الوطني من القضاء على 18 إرهابيا وتوقيف 6 آخرين و 11 عنصر دعم خلال شهر سبتمبر الفارط.
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وجاء في حصيلة لمجلة الجيش التابعة لوزارة الدفاع الوطني، أنه تم خلال نفس الفترة استرجاع فيما يخص الأسلحة "03 رشاشات من نوع ديكتاريوف ورشاش من نوع PKT و04 رشاشات من نوع RPK و22 بندقية ألية كلاشينكوف، ورشاش من نوع M16، و14 بندقية نصف ألية من نوع سيمنوف"، وكذا "04 مسدس آلي وبندقية ذات منظار و05 بنادق صيد و22 بندقية تقليدية الصنع و7 بنادق تكرارية" إلى جانب "04 ألغام تقليدية الصنع و53 قنبلة تقليدية الصنع و13 قنبلة يدوية".
أما فيما يخص الذخيرة فقد تم استرجاع "10 قذائف 7 GPR و10 قذائف هاون 82 ملم وكذا 27 مخازن للذخيرة و8847 طلقة من مختلف العيارات"، بالإضافة إلى 13 صمام هاون زائد 9 حشوات دافعة و2 مشاغل" .
أما فيما يخض الأغراض الأخرى فقد تم استرجاع حسب ذات الحصيلة "98 جهاز كشف عن المعادن و90 مطرقة ضاغطة" بالإضافة إلى "141 مولدا كهربائيا و04 نظارات ميدان".
وأكد المصدر ذاته ان "الجيش الشعبي الوطني يواصل تنفيذ مهامه بفضل عزيمة أفراده وجاهزيتهم الدائمة حتى القضاء النهائي على ما تبقى من فلول الجماعات الإرهابية".
وفي إطار مكافحة الجريمة المنظمة - تضيف نفس الحصيلة- "تمكنت وحدات الجيش الشعبي الوطني من توقيف 336 مهربا و541 مهاجرا غير شرعيا من مختلف الجنسيات وكذا 84 تاجر مخدرات "، تم على إثرها اكتشاف" 37 مخبأ وملجأ" وحجز " 6ر2994 كلغ من الكيف المعالج و214135 لتر من الوقود" بالإضافة إلى "50 سيارة رباعية الدفع و43 شاحنة و42 سيارة بالإضافة إلى 09 دراجات نارية".