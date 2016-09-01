اهتزت مدينة الرباح الواقعة على بعد 15 كيلومترا جنوب مدينة الوادي مؤخرا، على وقع جريمة قتل مروعة راح ضحيتها شاب في أوائل العقد الثاني من العمر، بعد أن أقدم شابان على طعنه بالسكين على مستوى بطنه.
كشفت مصادر محلية للشروق أن شابين لم يتجاوزا من العمر العشرين سنة، كانا تحت تأثير شربهما للمشروبات الكحولية، أقدما ليلة الجمعة على قتل أحد الباعة وهو شاب يبلغ من العمر 23 سنة وذلك في متجره الكائن بحي العواشير ببلدية الرباح، اثر مناوشة كلامية بينهم انتهت بطعن الضحية بضربات متتالية على مستوى الكبد، مما تتسبب في مفارقته الحياة على الفور بعد أن نزف بشدة، ليتجمع سكان الحي الذين كانوا في حالة هيجان، وطالبوا بحضور مصالح الأمن التي أوقفت مقترفي الجريمة البشعة، وشرع في التحقيق معهما حول أسباب إقدامها على هذه الفعلة الشنيعة، فيما تم نقل جثة الضحية إلى مصلحة حفظ الجثث بالمؤسسة الاستشفائية العمومية بن اعمر الجيلاني بمدينة الوادي، في انتظار عرضه على الطبيب الشرعي لكشف ظروف ووقائع الجريمة.
يذكر أن ولاية الوادي تشهد ومنذ مطلع السنة الحالية تناميا كبيرا لجرائم القتل، ففي بلدية الرباح التي كانت مسرحا لجريمة أول أمس، سبق لها وأن شهدت في شهر أفريل المنقضي فاجعة أخرى اثر قتل شاب في مقتبل العمر، كما عرفت عاصمة الولاية وبلديات المغير أم الطيور، حاسي خليفة وميه ونسة جرائم قتل أخرى، وهو ما لم يعهده سكان الوادي المعروف عنهم الطيبة ودماثة الأخلاق.
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مقتل شاب طعنا بسكين في الوادي
رشيد شويخ
اهتزت مدينة الرباح الواقعة على بعد 15 كيلومترا جنوب مدينة الوادي مؤخرا، على وقع جريمة قتل مروعة راح ضحيتها شاب في أوائل العقد الثاني من العمر، بعد أن أقدم شابان على طعنه بالسكين على مستوى بطنه.
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كشفت مصادر محلية للشروق أن شابين لم يتجاوزا من العمر العشرين سنة، كانا تحت تأثير شربهما للمشروبات الكحولية، أقدما ليلة الجمعة على قتل أحد الباعة وهو شاب يبلغ من العمر 23 سنة وذلك في متجره الكائن بحي العواشير ببلدية الرباح، اثر مناوشة كلامية بينهم انتهت بطعن الضحية بضربات متتالية على مستوى الكبد، مما تتسبب في مفارقته الحياة على الفور بعد أن نزف بشدة، ليتجمع سكان الحي الذين كانوا في حالة هيجان، وطالبوا بحضور مصالح الأمن التي أوقفت مقترفي الجريمة البشعة، وشرع في التحقيق معهما حول أسباب إقدامها على هذه الفعلة الشنيعة، فيما تم نقل جثة الضحية إلى مصلحة حفظ الجثث بالمؤسسة الاستشفائية العمومية بن اعمر الجيلاني بمدينة الوادي، في انتظار عرضه على الطبيب الشرعي لكشف ظروف ووقائع الجريمة.
يذكر أن ولاية الوادي تشهد ومنذ مطلع السنة الحالية تناميا كبيرا لجرائم القتل، ففي بلدية الرباح التي كانت مسرحا لجريمة أول أمس، سبق لها وأن شهدت في شهر أفريل المنقضي فاجعة أخرى اثر قتل شاب في مقتبل العمر، كما عرفت عاصمة الولاية وبلديات المغير أم الطيور، حاسي خليفة وميه ونسة جرائم قتل أخرى، وهو ما لم يعهده سكان الوادي المعروف عنهم الطيبة ودماثة الأخلاق.