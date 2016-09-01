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تناولت سبل تعزيز التعاون العسكري الثنائي
محادثات بين الفريق ڤايد صالح ورئيس أركان الجيش السعودي
استقبل الفريق أحمد ڤايد صالح، نائب وزير الدفاع الوطني، رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي، الأحد، بمقر أركان الجيش الوطني الشعبي، الفريق أول ركن عبد الرحمان بن صالح البنيان، رئيس هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة السعودية، الذي يقوم على رأس وفد عسكري هام بزيارة إلى الجزائر.
وأجرى الطرفان محادثات ثنائية تناولت حالة التعاون العسكري الثنائي وسبل تنويعه إلى مجالات اهتمام تخدم المصالح المشتركة للبلدين، كما عكف الطرفان على تبادل التحاليل ووجهات النظر حول أهم القضايا الراهنة.
ويسعى الطرفان من خلال التعاون إلى توثيق عرى العلاقات الأخوية بما يتوافق مع الإرادة السياسية لقائدي البلدين وتوجيهاتهما الرامية إلى إعطاء العلاقات الثنائية في جميع المجالات بُعدها المستحق وطابعها المتميز للارتقاء بها إلى مستوى التطلعات المشتركة لفائدة ومصلحة الجيشين والبلدين الشقيقين.
وحضر اللقاء ضباط ألوية وعمداء من وزارة الدفاع الوطني وأركان الجيش الوطني الشعبي، وأعضاء الوفد السعودي. واختتم اللقاء بتبادل هدايا رمزية، ليُوقع رئيس هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة السعودية على السجل الذهبي لأركان الجيش الوطني الشعبي.
الميندي2016/10/23 على 15:401
السعودية تريد اتقرب لروسيا عبر الجزائر