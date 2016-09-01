التمس وكيل الجمهورية لدى محكمة الشراقة الحبس عامين نافذة وغرامة بقيمة 200 ألف دج لعجوز في العقد السابع من العمر، وكهل في العقد الخامس من العمر، لارتكابهما جنحة النصب والاحتيال، وهي الملابسات التي راح ضحيتها دركي متقاعد.
وحسب ما دار في جلسة المحاكمة، فإنّ الوقائع تعود إلى 2007، عندما باعت المتهمة للضحية شقة هي ملك للديوان الوطني للتسيير العقاري بقيمة 320 مليون سنتيم، حيث تعرف عليها من خلال المتهم الثاني الذي كان وسيطا، ليتفاجأ بعد عدة سنوات برفع هذه الأخيرة دعوى طرد ضده، هنا تبين للضحية أنه وقع في فخّ النصب والاحتيال، رغم أنه يملك اعترافا بدين بمبلغ 280 مليون سنتيم.
العجوز المتهمة أنكرت الفعل المنسوب إليها، موضحة أنها أجّرت الشقة للضحية ولم تبعها له، بموجب عقد محرر باسم المتهم الثاني، كون الضحية كان مخمورا يوم لقائهم في مكتب الموثق، وتمسكا المتهمان ببراءتهما، في حين طلب دفاع الطرف المدني إلزامهما بإرجاع مبلغ 320 مليون سنتيم لموكله وتعويض قدره 500 مليون سنتيم.
آخر الإستفتاءات إستفتاءات
هل تؤيد مشروع تدريس المواد العلمية بالفرنسية في الثانوي؟
أعارض
أؤيد
هل سيقضي إنشاء هيئة عليا مستقلة للإنتخابات على شبهة التزوير
نعم
لا
هل سيضفي تنصيب هيئة الانتخابات شفافية على الإقتراع؟
نعم
لا
هل تعتقد أن شكيب خليل سيعود إلى الحكومة؟
يعود
لا يعود
ما هي الحكومة الأنسب لتسيير المرحلة الحالية؟
حكومة توافقية
حكومة الأغلبية البرلمانية
حكومة تكنوقراطية
كيف ترى قرار حل جهاز المخابرات وإلحاق مصالحه بالرئاسة؟
خطوة نحو الدولة المدنية
تغيير للتسمية فقط
خطوة نحو الشفافية
هل تعتقد أن التعديل الدستوري سيؤسس للدولة المدنية؟
أتوقع
لا أتوقع
اختر الشخصية السياسية لعام 2015
عمار سعداني
لويزة حنون
عبد الرزاق مقري
هل دفن مشروع مزراق بعد تصريحات بوتفليقة؟
نعم
لا
هل سيؤثر تعثر الخضر على الحلم الروسي؟
شارك برأيك
من يتحمل مسؤولية إخفاق "الخضر" أمام الكاميرون ؟
فضائح الكتاب المدرسي هل هي الشجرة التي تغطي غابة الإصلاحات؟
هل ينجح "راييفاتش" مع المحاربين؟
قطاع التربية بين "سرية الإصلاحات" و"التوظيف السياسي"
ما السبيل لإنهاء نزيف البراءة؟
هل يخترق الخضر مجموعة الموت؟
فضائح بكالوريا 2016: من المتسبب وما الحلّ؟
هل ينال المحاربون من القراصنة؟
سيطرة الحكومة على الوضع الاقتصادي بين التفاؤل والواقع الصعب
ما قدرة النسور على تجديد العبور؟
الأكثر تفاعلا
1تحقيقات أمنية نشاط متشيعين ببرج بوعريريج
2العثور على تمثال ضخم تحت أطنان من الأتربة يثير بلبلة بوهران
3شابان من معتنقي الأحمدية بسكيكدة يعلنان توبتهما
4البطاطا تباع بخمسة دنانير في أسواق الجملة بسطيف
5توزيع أزيد من 2000 مسكن تساهمي "أفنبوس" بالعاصمة نهاية السنة
Français English
الرأي
محمد بوخطة
قانون التقاعد المسبق.. وفن صناعة الأزمات !
عمار يزلي
موتى قاعدون..نسبيا!
جمال لعلامي
علـّمنا "الجوع والحفى"!
عبد الناصر
إذا أنت أكرمت الكريم...
حبيب راشدين
القاعدة والاستثناء في "سُنَن" التقاعد
جمال لعلامي
ضعيف ومخيف!
حسين لقرع
تلاميذ "الفايسبوك" و"النسخ واللصق"
صالح عوض
حرب فناء تهدد السودان ومصر والعراق وسورية
تهامي مجوري
الأزمات الاقتصادية وروح الاستثمار
ياسين معلومي
روراوة – ماجر .. والصلح خير
الفيديو
اليوم الوطني للصحافة.. انجازات على الورق ومعاناة في الواقع
مولودية بجاية تواصل تحضيراتها لمواجهة مازمبي
عمي يونس.. ذاكرة الحربين العالميتين تتنقل في أزقة جيجل
طفلة روسية تتحدث سبع لغات بينها العربية والصينية
الجلفة تستقبل كبار السينمائيين في أيام “سينما الثورة” على طريقة الكبار
المسبار الأوروبي "سكياباريلي" يلامس سطح المريخ
تيزي وزو: متقاعدو “أونيام” يغلقون مقر المديرية العامة
مركز بيار وماري كوري لعلاج السرطان ضغط ونقص في التجهيزات
ظهور كاتبةٍ قطرية في برنامج تلفزيوني دون حجاب يثير جدلاً
من هي القوات التي تشارك في معركة الموصل؟
محاكمة عجوز باعت شقة "سوسيال" لدركي متقاعد
حورية.ب
التمس وكيل الجمهورية لدى محكمة الشراقة الحبس عامين نافذة وغرامة بقيمة 200 ألف دج لعجوز في العقد السابع من العمر، وكهل في العقد الخامس من العمر، لارتكابهما جنحة النصب والاحتيال، وهي الملابسات التي راح ضحيتها دركي متقاعد.
تغطيات ذات صلة
محاكمة عجوز باعت شقة "سوسيال" لدركي متقاعد
مواطنون يمنعون السائقين من استغلال طريق بحيّهم في مستغانم !
جامعة جزائرية تصنف ضمن قائمة أفضل الجامعات عالميا
هاشتغ #من_تراث_بلادي يحتل الترند على التويتر
مرض غريب ينتشر بين أطفال الوادي ودعوات إلى فتح تحقيق وبائي
وحسب ما دار في جلسة المحاكمة، فإنّ الوقائع تعود إلى 2007، عندما باعت المتهمة للضحية شقة هي ملك للديوان الوطني للتسيير العقاري بقيمة 320 مليون سنتيم، حيث تعرف عليها من خلال المتهم الثاني الذي كان وسيطا، ليتفاجأ بعد عدة سنوات برفع هذه الأخيرة دعوى طرد ضده، هنا تبين للضحية أنه وقع في فخّ النصب والاحتيال، رغم أنه يملك اعترافا بدين بمبلغ 280 مليون سنتيم.
العجوز المتهمة أنكرت الفعل المنسوب إليها، موضحة أنها أجّرت الشقة للضحية ولم تبعها له، بموجب عقد محرر باسم المتهم الثاني، كون الضحية كان مخمورا يوم لقائهم في مكتب الموثق، وتمسكا المتهمان ببراءتهما، في حين طلب دفاع الطرف المدني إلزامهما بإرجاع مبلغ 320 مليون سنتيم لموكله وتعويض قدره 500 مليون سنتيم.