آخر الإستفتاءات إستفتاءات
-
هل تؤيد مشروع تدريس المواد العلمية بالفرنسية في الثانوي؟
-
أعارض22917 (%61.23)
-
أؤيد14509 (%38.77)
-
-
هل سيقضي إنشاء هيئة عليا مستقلة للإنتخابات على شبهة التزوير
-
نعم1401 (%13.13)
-
لا9270 (%86.87)
-
-
هل سيضفي تنصيب هيئة الانتخابات شفافية على الإقتراع؟
-
نعم12 (%18.75)
-
لا52 (%81.25)
-
-
هل تعتقد أن شكيب خليل سيعود إلى الحكومة؟
-
يعود3514 (%65.93)
-
لا يعود1816 (%34.07)
-
-
ما هي الحكومة الأنسب لتسيير المرحلة الحالية؟
-
حكومة توافقية725 (%43.81)
-
حكومة الأغلبية البرلمانية175 (%10.57)
-
حكومة تكنوقراطية755 (%45.62)
-
-
كيف ترى قرار حل جهاز المخابرات وإلحاق مصالحه بالرئاسة؟
-
خطوة نحو الدولة المدنية208 (%12)
-
تغيير للتسمية فقط1454 (%83.85)
-
خطوة نحو الشفافية72 (%4.15)
-
-
هل تعتقد أن التعديل الدستوري سيؤسس للدولة المدنية؟
-
أتوقع261 (%11.21)
-
لا أتوقع2068 (%88.79)
-
-
اختر الشخصية السياسية لعام 2015
-
عمار سعداني392 (%9.81)
-
لويزة حنون639 (%16)
-
عبد الرزاق مقري2963 (%74.19)
-
-
هل دفن مشروع مزراق بعد تصريحات بوتفليقة؟
-
نعم1565 (%68.43)
-
لا722 (%31.57)
-
هل سيؤثر تعثر الخضر على الحلم الروسي؟
الأكثر تفاعلا
الفيديو
-
اليوم الوطني للصحافة.. انجازات على الورق ومعاناة في الواقع
-
مولودية بجاية تواصل تحضيراتها لمواجهة مازمبي
-
عمي يونس.. ذاكرة الحربين العالميتين تتنقل في أزقة جيجل
-
طفلة روسية تتحدث سبع لغات بينها العربية والصينية
-
الجلفة تستقبل كبار السينمائيين في أيام “سينما الثورة” على طريقة الكبار
-
المسبار الأوروبي "سكياباريلي" يلامس سطح المريخ
-
تيزي وزو: متقاعدو “أونيام” يغلقون مقر المديرية العامة
-
مركز بيار وماري كوري لعلاج السرطان ضغط ونقص في التجهيزات
-
ظهور كاتبةٍ قطرية في برنامج تلفزيوني دون حجاب يثير جدلاً
-
من هي القوات التي تشارك في معركة الموصل؟
حزب بن يونس متمسك بإلغاء قاعدة 51/49
جدد عضو المكتب الوطني للحركة الشعبية، بربارة الشيخ ، السبت، تمسك الحزب بمطلب ضرورة إلغاء قاعدة الاستثمار الأجنبي، التي حددتها الدولة بنسبة 51/49، والتي يسمح بموجبها للمؤسسات الأجنبية أو الرأسمال الأجنبي الاستثمار في الجزائر.
أكد المتحدث على هامش أشغال المجلس الوطني لفيدرالية ولاية مستغانم، أن نواب الحركة الشعبية في المجلس الشعبي الوطني انطلاقا من البرنامج الاقتصادي للحركة الشعبية، رافعوا من أجل إلغاء تعميم تطبيق قاعدة 51/49 على كافة الأنشطة الاستثمارية باستثناء القطاعات السيادية على غرار قطاع المحروقات، والاتصال، والطاقة ماعدا ذلك، فإن الحركة الشعبية ترى من الواجب تحرير المبادرات أمام الأجانب للاستثمار في قطاع السياحة والفلاحة والصناعة مثلما هو معمول به لدى كافة الدول، حيث اعتبر عضو المكتب الوطني لحزب عمارة بن يونس.
علي موت واقف - من ارض الله المهجر ليس بارضكم2016/10/23 على 18:101
قاعدة 51/49 قاعدة المصطاش الله يرحمو اما انتم الى مزبلة التاريخ
لن نشفق عليكم، سواء هربَ بعضُكم، أم أُحرقَ، أم وُضعَ في قفص. فلطالما أحرقتم قلوبنا. ولشدّ ما وضعتمونا في أقفاص الذل والمهانة.
أيها الحكّام الأقرب إلى رؤساء العصابات لا الدول. يا من ليس فيكم رجلُ دولةٍ واحد، كي نشير إليه ونقول إنه الاستثناء.
لن نشفق عليكم، لأنكم لا تستحقون الشفقة من الأصل. ولأنكم أفسدتم روح التسامح في أرواحنا من الأصل أيضاً [يا ليتها وقفت عند هذا الحدّ، فقد أفسدتم فينا إنسانيّتنا المهيضة كلها .... يتبع
بلقاسم - الجزائر2016/10/23 على 18:102
يمكن التخلص منها شريطة أن تكون اليد الشغيلة جزائرية ....
علي موت واقف - من ارض الله المهجر ليس بارضكم2016/10/23 على 18:113
حتى غدا مواطننا أقرب إلى مسخ أو مريض أو غبار إنسان، وحتى صار أكثرُنا يحسد الكلاب في أوروبا على ما لها من حقوق]
نصف قرن من خديعة التحرّر الوطني. نصف قرن من أكاذيب ما بعد ثورات الاستقلال. نصف قرن من السلطة الأمنية. هذا هو حالنا من محيط لخليج. لا دول ولا أشباه دول. بل سُلَط أمنية ربّها الأبدي هو الحاكم وعبدها الأزلي هو المحكوم.
أضحك مقهوراً كلما سمعت من ينادي بالصفح عنكم، ليس لدناءة في روحي، ولكن ليقيني بأنّ أمثال هذه الدعوات لا تجيد الإنصات لحركة المياه الجوفية العميقة في خبيئة المواطن العربي، "