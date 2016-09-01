حزب بن يونس متمسك بإلغاء قاعدة 51/49

جدد عضو المكتب الوطني للحركة الشعبية، بربارة الشيخ ، السبت، تمسك الحزب بمطلب ضرورة إلغاء قاعدة الاستثمار الأجنبي، التي حددتها الدولة بنسبة 51/49، والتي يسمح بموجبها للمؤسسات الأجنبية أو الرأسمال الأجنبي الاستثمار في الجزائر.

أكد المتحدث على هامش أشغال المجلس الوطني لفيدرالية ولاية مستغانم، أن نواب الحركة الشعبية في المجلس الشعبي الوطني انطلاقا من البرنامج الاقتصادي للحركة الشعبية، رافعوا من أجل إلغاء تعميم تطبيق قاعدة 51/49 على كافة الأنشطة الاستثمارية باستثناء القطاعات السيادية على غرار قطاع المحروقات، والاتصال، والطاقة ماعدا ذلك، فإن الحركة الشعبية ترى من الواجب تحرير المبادرات أمام الأجانب للاستثمار في قطاع السياحة والفلاحة والصناعة مثلما هو معمول به لدى كافة الدول، حيث اعتبر عضو المكتب الوطني لحزب عمارة بن يونس.