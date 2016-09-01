جددت نقابات التربية المستقلة تمسكها بإضراب الإثنين والثلاثاء، لدفع السلطات العليا إلى التراجع عن قرار إلغاء التقاعد النسبي والتقاعد دون شرط السن. متوقعة تسجيل نسب مرتفعة للحركة الاحتجاجية. في الوقت الذي هددت فيه بتصعيد اللهجة بالخروج في مسيرات وشن إضرابات مفتوحة.
ورفضت، نقابات التربية الـ6 بعد انسحاب 4 نقابات، عدم التنازل عن حق الإضراب، بشن المؤسسات التربوية مدة يومين، لافتكاك مطلبهم قصد المحافظة على المكتسبات. مشددين على أن تهديدات الوزارة الوصية بالخصم من الأجور ومن منحة المردودية لن تثني من عزيمتهم في المشاركة في إضراب تكتل النقابات.
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نقابات التربية الـ 6.. تتمسّك بإضراب الإثنين
نشيدة. ق
صحافية بالقسم الوطني في جريدة الشروق، مهتمة بالشؤون التربوية
جددت نقابات التربية المستقلة تمسكها بإضراب الإثنين والثلاثاء، لدفع السلطات العليا إلى التراجع عن قرار إلغاء التقاعد النسبي والتقاعد دون شرط السن. متوقعة تسجيل نسب مرتفعة للحركة الاحتجاجية. في الوقت الذي هددت فيه بتصعيد اللهجة بالخروج في مسيرات وشن إضرابات مفتوحة.
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ورفضت، نقابات التربية الـ6 بعد انسحاب 4 نقابات، عدم التنازل عن حق الإضراب، بشن المؤسسات التربوية مدة يومين، لافتكاك مطلبهم قصد المحافظة على المكتسبات. مشددين على أن تهديدات الوزارة الوصية بالخصم من الأجور ومن منحة المردودية لن تثني من عزيمتهم في المشاركة في إضراب تكتل النقابات.