فر من سجن القصرين وتزوج جزائرية بتبسة تونسي يرتكب جريمة قتل ويعيش بهوية جزائرية خمس سنوات

تمكن عناصر الشرطة القضائية لأمن ولاية تبسة، الجمعة الماضي، من توقيف مواطن تونسي يبلغ من العمر 30 سنة، كان يتجول ببطاقة هوية لمواطن جزائري، لمدة 5 سنوات، ونظرا لحساسية القضية وخطورتها على الأمن العام، وسّعت مصالح الشرطة تحقيقاتها، حيث تم توقيف 4 أشخاص آخرين، على صلة بعملية التزوير، والتي مكّنت شخصية أجنبية من التجوال داخل التراب الوطني بحرية مطلقة، وربط علاقات اجتماعية ومهنية مختلفة، كما تزوج من جزائرية.

حيثيات القضية، حسب خلية الإعلام بأمن ولاية تبسة، تعود إلى مساء الجمعة، حيث أوقف عناصر الشرطة ببلدية أم علي الحدودية، شخصا مشتبها فيه، إذ استظهر بطاقة تعريف وطنية، صادرة من دائرة بئر العاتر، وبعد تحويله إلى عاصمة الولاية، اعترف بأنه مواطن تونسي، ينحدر من ولاية القصرين، فرّ من سجن المنطقة سنة 2011، بعد عقوبة كان يقضيها بالسجن تقدّر بـ12 سنة مع أشغال شاقة، لارتكابه جريمة قتل، ونظرا لطبيعة علاقات القرابة، بين سكان المناطق الحدودية، تمكّن من الدخول إلى الجزائر عبر الجبال وليس عبر مراكز الحدود القانونية، واتصل ببعض الأشخاص، الذين ساعدوه على الإقامة والتجوال بكل حرية والزواج، بل ومكّنوه من بطاقة تعريف وطنية مزوّرة، مكنته من التواجد بالجزائر والعمل بها لمدة 5 سنوات.

وبعد تتمة الإجراءات القانونية، تم تقديم كل الأطراف، أمام محكمة الاختصاص، حيث أمر قاضي التحقيق نهار الأحد بإيداعهم الحبس المؤقت، بتهم التزوير واستعمال المزوّر، في محررات رسمية، وانتحال اسم الغير، في ظروف كان من الجائز أن تقيّد الحكم في صحيفة السوابق القضائية، لهذا الغير، والدخول عبر الحدود والإقامة غير الشرعية فوق التراب الوطني لمواطن تونسي ارتكب جناية وفر من حكم قضائي لا يزال ساري المفعول، حسب التهمة التي سيتابع بها.