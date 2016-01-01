تمكن المرشح الجزائري عبد الرحيم بورويس، من التغلب على منافسيه في الحلقة الثانية من برنامج نجوم العلوم، وهو برنامج تلفزيون الواقع التعليمي والترفيهي الذي أطلق بمبادرة من مؤسسة قطر ويبث على قناة MBC4، حيث يشارك بنموذج ابتكاره "Wonderkit"، وهو عبارة عن قميص ذكي مصمم لرصد وتهدئة الأطفال الذين يعانون من اضطراب طيف التوحد.
وقال عبد الرحيم: "إن الحصول على تقييمات إيجابية من قبل لجنة التحكيم يمنحني الكثير من الثقة بابتكاري، القميص الذكي للمصابين بالتوحد، ويقربني خطوة إضافية من تحقيق هدفي النهائي"، أعتقد بأن المرحلة المقبلة ستكون صعبة أيضاً، حيث سيقوم العملاء بتقييم ابتكاراتنا، وسيكون أمامنا تحدٍ أكبر لتطوير أفكارنا أكثر".
ونجح مبتكرون، بالإضافة إلى الجزائري عبد الرحيم بورويس، من البحرين، ومصر، والأردن، في تخط أول حلقتين ضمن مرحلة نمذجة المنتج في نجوم العلوم.
وخلال هذه المرحلة، تم تحدي كل واحد من المرشحين لإقناع لجنة التحكيم لاختيار النموذج الذي قام بتطويره، وخضعوا لأسئلة مكثفة من قبل لجنة التحكيم، ولم ينجح المرشحان نزار الشلي من تونس، وعلي السليطي من قطر، في اجتياز هذه المرحلة، ليتم إقصاؤهم بذلك من المنافسة.
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أحمد عليوة
رئيس القسم المحلي بجريدة الشروق
تمكن المرشح الجزائري عبد الرحيم بورويس، من التغلب على منافسيه في الحلقة الثانية من برنامج نجوم العلوم، وهو برنامج تلفزيون الواقع التعليمي والترفيهي الذي أطلق بمبادرة من مؤسسة قطر ويبث على قناة MBC4، حيث يشارك بنموذج ابتكاره "Wonderkit"، وهو عبارة عن قميص ذكي مصمم لرصد وتهدئة الأطفال الذين يعانون من اضطراب طيف التوحد.
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وقال عبد الرحيم: "إن الحصول على تقييمات إيجابية من قبل لجنة التحكيم يمنحني الكثير من الثقة بابتكاري، القميص الذكي للمصابين بالتوحد، ويقربني خطوة إضافية من تحقيق هدفي النهائي"، أعتقد بأن المرحلة المقبلة ستكون صعبة أيضاً، حيث سيقوم العملاء بتقييم ابتكاراتنا، وسيكون أمامنا تحدٍ أكبر لتطوير أفكارنا أكثر".
ونجح مبتكرون، بالإضافة إلى الجزائري عبد الرحيم بورويس، من البحرين، ومصر، والأردن، في تخط أول حلقتين ضمن مرحلة نمذجة المنتج في نجوم العلوم.
وخلال هذه المرحلة، تم تحدي كل واحد من المرشحين لإقناع لجنة التحكيم لاختيار النموذج الذي قام بتطويره، وخضعوا لأسئلة مكثفة من قبل لجنة التحكيم، ولم ينجح المرشحان نزار الشلي من تونس، وعلي السليطي من قطر، في اجتياز هذه المرحلة، ليتم إقصاؤهم بذلك من المنافسة.